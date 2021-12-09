世界視線：普京閃電晤莫迪　拜登無奈又如何

時隔3年，俄羅斯總統普京再次訪問印度，於新德里和該國總理莫迪會晤，商討國防、貿易議題以及阿富汗局勢。短短數小時內，雙方簽署28項協議，其中包括一份長達10年的軍事合作協議，及美國屢勸印度切勿採購的S-400防空導彈系統。一直寄望印度在亞太地區協調遏制中國的美國總統拜登，看到新德里無視警告兼與克里姆林宮如膠似漆，相信必定感到無可奈何。

俄羅斯與印度向來關係密切，但在美國拉攏下，印度積極配合華府印太戰略，雙方不斷加強防務及安全領域合作，令俄羅斯非常不是味兒。此外，俄印在巴基斯坦、阿富汗、伊朗等問題上也出現分歧。在俄印關係看似愈走愈遠之際，普京突然閃電式訪印，是他自新冠疫情爆發以來第二次外訪，席間又大讚印度是強國，也是經得起時間考驗的朋友，可謂「畀足面」莫迪。

老謀深算的普京之所以大派高帽，除了因為收穫印度採購S-400防空系統、逾60萬支突擊步槍的巨額軍火銷售訂單，更重要的是安撫這位傳統盟友，以免其倒向西方。現時莫斯科因烏克蘭危機及白羅斯問題，和以美國為首的西方鬧得極之不快，此時外訪團結印度可謂至關重要，也有助於突破西方圍堵的巨大壓力。

對莫迪而言，大手筆向俄羅斯購買武器，純屬正常操作。皆因印度三軍約七至八成的裝備均為俄製，需定期補充及升級，而印度與中國的邊境衝突持續，也提供理由向俄羅斯買入武器「自保」。此外，印度向來有着一顆大國雄心，當然不會一面倒向美國當「小弟」，反而印俄並沒有直接的地緣衝突，更在不少國際和地區事務上有共同利益，自然是一拍即合，藉以爭取自身利益最大化。

拜登準備和普京就烏克蘭問題「攤牌」前夕，目睹盟友莫迪和死對頭一唱一和，更無視自己的制裁警告，高調購入S-400防空系統，心裏自然感到不安。可是，印度於美國的印太戰略有着舉足輕重地位，故相信白宮對印度的越線做法，將會是隻眼開、隻眼閉，暫且吃下自己人的一記悶棍。