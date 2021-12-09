功夫茶：為何港人想移民　高官應要捫心問

「香港幾好都有，點捨得走？」此調不彈久矣！自反修例黑暴以來，港人經歷近兩年動盪不安嘅打擊，經濟凋敝，搵食艱難，加上政治環境變得難以捉摸，唔少港人選擇移民外國，希望過一些與以往不一樣嘅生活，都唔出奇。

政府就話要以「平常心」看待，之不過，高官有冇諗過，點解忽然咁多港人視香港如一艘「鐵達尼號」，想棄船一走了之？看來呢股移民潮方興未艾。呢，撇開社會政治形勢改變，有高人一語道破：呢個政府吹水至叻，民生實事樣樣做得差，最基本嘅教育、醫療、安老冇樣做得好，連防疫都張弛無道，阿哥，遲吓連食個飯飲餐茶都要逼人打針，施政如此倒行逆施，根本就係逼人走喇！

呢，有移民顧問尋日表示，愈來愈多港人考慮移民，唔少人對留港有恐懼，或為咗小朋友嘅未來發展，以英國、加拿大及澳洲等地最受歡迎，近年亦多人選擇荷蘭。阿哥，香港教育千瘡百孔，黑暴以來，成4,000名學生被捕，家長點會放心將仔女留喺香港「受教育」吖？信心嘅嘢，一旦失去好難返來！大家都睇到，傳統名校都嗌晒救命；呢一、兩年，學生流失情況絕不尋常，從高中生、初中生、小學生到幼稚園BB都走，而且係一家大小「遠走高飛」！唔通真係走得快好世界？

嗱，根據政府2019年統計，香港適齡升小學嘅6歲兒童，喺2022/23學年開始人數持續下滑，而適齡升中一嘅學生，近年仍然上升，原本預計自2024/25學年才會開始下滑。之不過，因為突如其來嘅移民潮席捲香江，一切都提早了，即係咁：今年好多學校都發現，中一學生人數不但冇上升，反而下降了！呢個好明顯，絕對唔係「人口正常流動」啦！庸官若以「平常心」視之，而不知捫心自問：究竟政府政策有冇出錯？再不思補鑊、改善以安撫人心，屆時人都走晒，幼苗都冇棵，香港仲有未來嗎？

有資深移民顧問指出，有人不願意「坐移民監」，就需要投資更多資金，譬如喺愛爾蘭只要投資1,000萬港元，即可取得永久居留；至於喺美國投資額為90萬美元，加拿大、澳洲及英國則為300萬港元，強調並非天文數字。咁又係，一般專業人士，只要有層3、4百呎嘅樓已足應付；問題係流失咁多專業人士，尤其醫護，對香港本已捉襟見肘嘅醫療資源不啻係一個打擊！一般舉家移民多為了小朋友未來發展，而有市民就話留港「好驚、好心噏」！庸官又有冇諗吓香港點會變到周圍唔止有野豬，而係好似有猛虎出現咁呢？