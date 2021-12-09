美國國防部長奧斯汀日前在「國防論壇」闡述了「中國威脅美國」、「美國如何應對」的看法，一是「愈趨自信和專制」的中國，是唯一可以在印太地區利用經濟、外交、軍事及科技力量「挑戰穩定及開放國際體系」的國家。二是中國和美國在利益及價值觀上存在真正的分歧，但對美國而言，重要的是如何管理它們。

三是中國不滿意現行秩序，目標是撤換美國在全球的領導地位，並愈來愈就此發聲；惟美國不尋求對峙或衝突，但目前面對難以克服的挑戰。四是中國軍力發展將在亞洲甚至全球可與美軍匹敵，解放軍迅速改善打擊、空中、導彈防禦、反潛的能力，集中整合資訊、網絡、太空的行動，但中方在太空及網絡方面欠缺完善的行為規範，衝突升級和誤判的風險很高。

五是中國迅速發展核能力，擴大核武庫，9年後將擁有至少逾千枚核彈，核武投放系統進一步現代化，建立起新型的核三位一體打擊能力。六是美國對應之道的基礎概念是「整合威懾」，其中包括兩大元素，一是強化「夥伴關係」，二是科技和作戰能力創新。所謂「夥伴關係」，就是要「加強印太地區安全體制」，包括「美日印澳四方安全對話」、「澳英美聯盟」、「五眼聯盟」、「美日韓鐵三角」。所謂「創新」方面，包括「人工智能研發」、「邊緣運算」、「納米技術」及其他先進技術加作戰概念、能力等等。

奧斯汀和其他美國政客一樣，講了一大堆「中國威脅」及如何應對威脅後，也不忘舉起美國「價值觀」，聲言美國擁有自由的企業、思想、人民，這種優勢是專制國家無法比擬的。奧斯汀的演說，似乎沒有以往在五角大樓那麼盛氣凌人，而且顯出無奈，這是老美帝國衰落而又頗不甘心的反映，中國更要注意的是這份不甘心。事實上，美國仍有向中國反撲或先發制人的資本，從特朗普到拜登的對華政策都是在先發制人，爭取主動，然而又弄巧成拙。