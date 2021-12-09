剛上任不久的英國外交大臣卓慧思，據說將在一場智庫演講中闡述自己的外交政策，最特別之處是她呼籲英國停止對殖民歷史的愧疚和罪惡感，從而建立一個「自信而積極」的未來云云。這就奇怪了，英國人不是一直對「日不落帝國」的歷史相當自豪嗎？何曾有愧疚和罪惡感？如果真的有愧疚和罪惡感，為何從來不見英國向受害國家和人民認罪和道歉？

眾所周知，英國主要靠海盜起家，以搶奪殖民地資源來壯大自己，過去幾百年的歷史可謂充滿侵略、征服、劫掠、奴役和殺戮。正如馬克思所說，從頭到腳每個毛孔都滴着鮮血和骯髒的東西。香港就是這樣被英國霸佔150多年。當年英國向中國傾銷鴉片而引發鴉片戰爭，腐朽無能的滿清政府被迫簽署一連串喪權辱國條約，包括割讓香港的《南京條約》。但英國殖民主義者一直刻意隱瞞甚至洗白這段醜史，將自己打扮成香港的「恩主」，以致有黃師竟將英國侵華顛倒為幫助中國禁煙。

霸佔香港也就罷了，英國殖民主義者最陰險之處是撤出香港前刻意埋藏許多政治地雷，遍設各種障礙，導致回歸後施政不暢，亂象不絕。已故新加坡前總理李光耀曾慨嘆，回歸前的港英政策，總讓人想起英國撤出新加坡前的情形，社會和經濟都被搞得一團糟。實際上，埋藏暗樁、製造矛盾、分化社會、撕裂族群，正是英國撤出所有殖民地的慣用伎倆，香港的例子最典型。

直至今天，英國仍沒有停止對香港指手畫腳，且動不動就拿《中英聯合聲明》說事。在香港反修例黑暴中，英國更與美國沆瀣一氣，煽風點火，充當極不光彩的角色。尤其是利用BNO搶奪香港資金和人才，卻美其名曰支持香港民主和自由，其虛偽和狡詐可見一斑。

但時代畢竟不同了，英國國力日益衰落，與「日不落帝國」已不可同日而語，目前極其量只能算是二、三流國家，淪落為美國的附庸。卓慧思揚言要建立一個「自信而積極」的未來，其信心和底氣究竟從何而來？外媒說這位女外交大臣試圖通過智庫演講，給自己打造「當代戴卓爾夫人」的政治形象。這種比喻實在不倫不類，英國日暮途窮，政客一蟹不如一蟹，根本不可能跟戴卓爾夫人的時代相提並論。再說，不管戴卓爾夫人多麼厲害，當年也難免在中國狠狠摔了一跤。