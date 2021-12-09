言必稱英美為再生父母的黑暴廢青，弱小心靈再受一擊。動輒對香港問題指手畫腳的英國政客，身體非常誠實，下議院否決1997年後出生、父母其中一人有BNO身份的港人也可申請BNO簽證的修正案，即是對港青落閘，末了還擺出大仁大義狀，聲稱他們仍可以學生和工作假期身份前往英國。黑暴廢青除了嘆句出生恨晚，夫復何言？

這是繼美國參議院以防止間諜滲透為由否決《香港人民自由與選擇法案》，港青移美夢碎後又一次打擊。都說洋人靠得住，豬乸會上樹，除非你是羅冠聰之流，有一定知名度，心甘情願瞓身充當反華爛頭蟀，洋人覺得你還有利用價值，處處送上「禮遇」，令小漢奸飄飄然，否則一介無名小卒，身無分文又想投靠英美，真是想創你個心。

顯而易見，黑暴廢青並不是英美覬覦的對象，洋人急欲羅致的是有一定資產、也有一定知識或專業技能、能夠為他們庫房作出貢獻的港人。這類港人去到哪裏一樣受歡迎，連加拿大、澳洲都不斷出招搶人。黑暴廢青以為洋人開口閉口民主人權、普世價值，便會對他們這些「受暴政迫害」的年輕人「伸出援手」，真是太傻太天真。

想一想這些廢青的處境也真夠可憐，《港區國安法》生效後，他們惶惶不可終日，再也惡不出樣；原以為英美會對他們大開方便之門，詎料好夢成空，證明只是一廂情願；留在香港嗎？又事事看不順眼，只會心理不平衡；連做人蛇偷渡台灣也隨時「送中」，簡直進退失據。香港原本好端端的，中央基本上甚麼都撒手不管，廢青繼續囂張跋扈。但人蠢無藥醫，他們偏要弄出一場黑暴來，結果收監的收監，走佬的走佬，走不成的只能天天憤世嫉俗，怨天怨地，浪擲光陰。