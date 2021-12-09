近年，印度神童阿南德紅遍全球，他熟諳占星術，經常卜問吉凶，每逢有預言發表，筆者身邊的朋友定必奔走相告。他們以為我熟悉玄學，便總是問個不休，硬要我估計這個那個預測，會否言中。

這問題牽涉兩個層面：一、玄學是否有根據；二、若有根據，占算者能否經常把事情算準。天下之大，無奇不有，筆者不敢說玄學乃無稽之談，問我是否懂得，說實話，所知者也只是皮毛中的皮毛。印度占星學距離在下太遙遠，我連邊也沾不上，大學時期雖曾自修過《易經》，功夫卻粗淺得很。

本欄有史以來，只試過一次以玩票性質卜卦，準或不準，呵呵！這也很難說。那一次是在2020年，求問新冠肺炎對香港的影響。本欄於當年1月27日，作過以下的推斷：「香港最終不會釀成沙士般的大禍。肺部五行屬金，若肺炎亦以金論之，如今恰在丑月大爆發，丑為金的墓庫，應該尚能適當困住疫情。」

以當日筆者半桶水的卦理而論，新冠疫情在香港應能受制，殺傷力不如2003年的沙士。考諸事實，香港該是至今為止，全球唯一一處新冠肺炎死亡人數少於沙士的地方，因疫情造成的失業打擊，也不像當年嚴重。這是否如卦象顯示，因本土疫情是在「墓庫」中受困所致？委實不得而知，但今番疫患擾攘經年，早已超越沙士，可見上文所說「不會釀成沙士般的大禍」，也不見得完全準確。

平情而論，將術數當作遊戲可以，太認真則不必。已故掌相名家林國雄先生，曾在我等後輩面前講過，玄學家本身亦有好運與壞運之分，當你走運時，或許能每言輒中；到失運時，預測能力只是跟一般人無異。