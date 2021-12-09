不少港人近年如中了移民降頭，就算發生台灣官員斥喝「滾回香港」事件，依然執迷不悟。近日有移民台灣港人談到在台生活，雙眼通紅，一副想哭又不願示弱人前的樣子，套用一句台灣說話來形容，這班人未免也太「白目」了。

有網媒近日訪問了一女一男移民台灣港人。女的與丈夫、女兒移民台灣，離港前生活雜務有工人代勞，來台後得自己買菜做飯、掃地搞衞生，甚至還得自行騎機車送女兒上學。對於從夢幻一樣的天堂生活變成落入凡間，她形容為「很真實」。這位報稱在港從事美容培訓工作的女子表示以「投資移民」方式來台，畫面拍攝她在美容店掃地抹塵，她解釋因疫情關係，台灣人不敢隨便拉下口罩做美容，故已打定輸數，開店首半年將沒生意，而且至少得守3年，才可望有起色。

鏡頭一轉，畫面交代了本來給人家做facial的她，是如何永不停步，竟然走去為人按腳，增值自己，她說：「20年前已經想學這個腳底按摩課程了。」看來她應感謝移民台灣讓她夢想成真。她在訪問中極力表現堅強，雖然眼濕濕，又用手抹眼，但就是不容眼淚在鏡頭前掉落。不過她憶述曾經因為不堪台灣當局、生意業績等多方面壓力，在家裏望着台灣夜景哭了出來。

反觀那位從事插畫工作的港男，既報稱有來自台灣、香港的工作接洽，又舉辦了以「2019年香港抗爭」為題的畫展，發展似乎較美容師吃香。片段還拍攝到有台女在畫展上向他表示，對爆眼女尤其有感覺，有跟朋友討論，會常常關注香港的事情。港男一直「啊啊啊」的回應煞是有趣，不知眼仔睩睩去了台灣的爆眼女有否觀展？如果有的話，就可以讓台灣民眾看清真相了，但到時會否與插畫師齊被斥令「滾回香港」，那就不可知了。