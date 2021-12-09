美國政府將舉行一連兩天的「全球民主峰會」，邀請了全球過百個國家和地區參加，當中包括多個被評為最不民主、最漠視人權自由、政府最為獨裁貪腐的非洲、南美洲、大洋洲和中東國家。

多個實施一人一票選舉的國家反而未獲邀請，包括與美國勢成水火、接近開戰邊緣的俄羅斯，不論執政或在野黨派都強烈反美的伊朗，以及堅拒配合美國圍堵中國的新加坡等，反映今次會議根本就與民主無關，而是美國總統拜登拉攏其政治盟友合演的一場「清一色」外交造勢大會。

台灣也有份參與，是唯一獲邀的非主權國地區。奉行民主集中制、人口全球最多的中國則不獲邀請，原因顯而易見，皆因今次會議同時也是美國為了加緊圍堵中國而舉行的「一言堂」國際反華大會。

香港作為中華人民共和國的一個特區，當然也未有獲邀，但就最少有兩名香港「流亡人士」獲安排在會上發言，其一是港獨組織香港眾志的前主席兼前立法會議員羅冠聰。正如保安局局長鄧炳強及警務處處長蕭澤頤所言，羅冠聰在香港身負多項重罪，在《港區國安法》實施前就拋低女友與一眾「手足」，棄保潛逃，走佬美國，是令人恥辱的懦夫和傀儡，沒有資格代表任何香港人發聲。

其二據報為城大學生會前外務副會長邵嵐，認識她的港人本來不多，但她早前聯同一名藏獨分子走到希臘雅典衞城的北京冬奧聖火燃點儀式會場外，爬上金屬支架展示港獨及藏獨旗幟抗議，成功登上國際新聞頭條，一夜成名。「出得嚟行，預咗要還」，兩人得到美國政治庇護，獲得拜登政府提供食宿資助，自然要隨時候命「On Call」，為主子賣力演戲背書，出席「民主峰會」瘋人瘋語。