特首林鄭月娥繼在11月25日為全港公民科教師授課時，明確指出2019年連串社會暴亂是黑暴後，再於日前的國家憲法日座談會上致詞，作進一步明確黑暴的稱謂定性。

這次的發言同早前的發言有兩個顯著不同的地方，其一，向教師授課時3次稱黑暴，都是在回答教師詢問時的回應用語；而在憲法日座談會上講黑暴的稱謂，是在正式致詞中的第6段，完全沒有隨意或口誤的問題。其二，呼應了同場中央駐港官員的致詞。在港處理管治香港事務的中央政府和香港特區政府最高負責人，同場一致明確指出「黑暴」暴亂的性質，一錘定音，發聾振聵。今後任何官方或民間對香港這場世紀暴亂的稱謂，便再沒有任何理由扭曲、淡化、顛三倒四的空間或藉口了。

中央駐港官員說：「一段時間，在各種內外複雜因素影響下，『反中亂港』勢力也在不斷滋長，2019年發生『修例風波』，香港一度出現『港獨』猖獗、『黑暴』橫行的嚴峻局面，嚴重挑戰《憲法》和《基本法》的權威，嚴重衝擊特別行政區憲制秩序，嚴重威脅特別行政區政權安全和國家安全。」他的話不是把暴亂的稱謂及性質高度概括地說得很清楚嗎？

林鄭發言的第6段說：「經過4年多的體會，特別是2019年下半年因『修例風波』引起的『黑暴』衝擊，我們應當更掌握習主席當時語重心長提出如何確保『一國兩制』不變形、不走樣……」

自兩位分別是中央駐港和香港特區最高負責人發表上述擲地有聲的講話後，倘若再有特區政府官員說甚麼「社會事件」、「社會運動」，便是政治不正確。倘若學校教公民科還說是「社會事件」或「社會運動」，教育局局長楊潤雄便要被追究失職責任。