時間飛逝，疫情下日子難過，轉瞬間日曆又撕剩「12月」。今屆特區政府任期，屈指一算，時日無多，只剩餘約半年。各位，睇番政府問責團隊嘅表現，似乎就唔得民心，施政倒行逆施，有乜辦法民望評分唔持續低迷吖！

晚清大臣曾國藩說過，「習勞為辦事之本。引用一班能耐勞苦之正人，日久自有大效。」辦事嘅根基，是能耐得住辛苦，吃苦耐勞在很多時候比聰明伶俐更重要！而回顧本屆政府嘅問責高官，不就是講多過做嗎？真能「去民之患，如除腹心之疾」嘅官員，大家能數出幾個？至於「為之於未有，治之於未亂」嘅賢能官員，恐怕諗到頭爆都諗唔出半個吧！

政府民生政策離地，扶貧不力，一味廢噏無謂，做勞福嘅高官一味鼓其如簧之舌推銷公共年金，可憐貧窮長者無隔宿之糧，搵多個錢刮痧都冇，仲邊有閒錢買乜鬼嘢年金吖？若真為民辦實事，理應多建老人院、護老中心，加強老人日常生活服務、醫療保健等先係實際到位。又譬如居住問題，公屋輪候時間有增無減，劏房戶上樓遙遙無期，有關注團體早前實地調查，發現位於葵青區、樓齡逾40年嘅葵盛西邨及麗瑤邨共有逾百個空置單位，其中有24個屬長期閒置嘅特快公屋，以全港相同樓齡嘅公屋推算，估計全港有564個閒置特快公屋單位未能成功租出，狠批政府未善用房屋資源，建議當局考慮將空置單位改建作過渡房屋紓緩輪候壓力。

所以話，做官的根本就係講一套做一套，也就難怪特首及一眾局長嘅民望淨值都下跌，其中教育局局長楊潤雄排名包尾，睇吓咁多名校學生退學就知香港教育幾咁失敗，依家先嚟加強「價值觀」教育，培養「勤勞」態度，己身不正，如何正人？