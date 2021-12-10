功夫茶：官員拒赴區議會　民意到底幾錢斤

每次嘅民意調查，今屆政府問責團隊嘅表現，似乎唔得民心，民望一次低過一次，冇嘢㗎，做官嘅高高在上，廢噏多過做，根本就係生蟲拐杖，邊靠得住吖！古代官場，做官要襟撈，有名言「多磕頭，少說話」；依家仲直接：睬你都傻！反正做又三十六，唔做又三十六，出糧又唔會少個崩，民意喎！幾錢斤吖老友！

各位，水務署今個月15日起舉辦深水埗主教山配水庫參觀導賞團，料每月開放予1,000人參與，尋日深水埗區議會轄下嘅工作小組討論有關導賞團情況，有區議員批評導賞團中缺乏與社區聯繫，認為部門應諮詢民間專家意見，加入更多與配水庫有關嘅社區歷史，又建議增加參觀人數名額。呢啲都係加強為市民服務，十分正面。

之不過，由於區議會被收回撥款權，有區議員表示，原處理配水庫事宜嘅工作小組申請咗社區參與計劃30萬元撥款，作為主教山保育相關嘅社區參與項目；當中25萬個大洋用作舉辦工作坊畀市民提出創意建議，另有5萬蚊舉行導賞團，現時撥款泡湯，關注區議會若再提出有關方案時，未知民政事務處意向，會否撥出款項？

呢，區議員有種種疑慮，如果水務署派官員出席，大家面對面商討，就不必樣樣靠估乜都冇結論；水務署擺明唔尊重區議員，更加拒聽民意，認真豈有此理！一個咁彌足珍貴嘅一級古蹟，確實有必要喺社區多啲討論，加入工作坊、諮詢活動，令市民多了解其歷史，唔係打個圈，指住個水缸：你睇！喺處洗白白幾鬼過癮噃！

呢嗱！政府官僚嘅高傲，視民意如浮雲，唔止發生喺深水埗區議會，原來大埔區議會又如出一轍！話說大埔區議會動物友善政策工作小組日前舉行會議，要求漁護署停止區內撲殺野豬計劃。區議員意見紛陳，有批評漁護署突然改變態度捕殺野豬，質疑署方提供嘅捕殺數字存在誤導性；亦有議員強烈譴責漁護署未有諮詢公眾，質疑該署未有全力為野豬絕育就撲殺之，係違反人道嘅行為。

大埔區議員雖然眾聲喧嘩，其實都係關心野豬嘅保育。有道是真理愈辯愈明，功夫茶今趟並非議論誰是誰非，之不過，漁護署唔派官員出席會議，擺明又做「武則天大佬」──武得傾！礙於署方高高在上，官員冇影，有區議員形容如「對空氣講嘢」，一副無奈失望之情溢於言表！講真，依家區議會都冇晒攬炒派啦！港產官僚卻一而再唔派人出席會議，如何講得通？為官要「以勤為本，以誠輔之」，依家啲官懶到出汁，仲講乜鬼「誠」吖！計功夫茶話齋，如此hea做，有關官員理應全部削薪70%！