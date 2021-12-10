世界視線：非洲接種難度高　疫苗浪費誰之過

新冠肺炎變種病毒Omicron在全球爆發，由於多數患者都有非洲國家旅遊史，令外國認為非洲大陸是新一輪疫情之源頭。正當專家們呼籲，疫苗平等可防止更多變種病毒出現、必須加快提高非洲疫苗接種率之際，卻爆出尼日利亞有多達100萬劑的英國阿斯利康疫苗，因未趕及注射而過期失效，成為全球範圍內損失最多新冠疫苗劑量的一次，惹來「有針唔打」的批評聲音。

作為非洲第一人口大國，尼日利亞人口超過兩億，但目前當地只有不足4%的成年人完成接種兩劑疫苗。由於接種率大幅落後發達國家，加上新冠病毒不斷出現變種毒株，尼日利亞只好向世界衞生組織求助。結果世衞牽頭的新冠疫苗全球獲取機制（COVAX），早前向尼國運送大批疫苗，但由於部分疫苗抵埗時的有效期只餘下4至6周，最終有近百萬劑未能在過期前使用。

有指這次新冠疫苗損失之多，甚至超越一些非洲小國所取得的疫苗總量。故此有輿論批評，尼日利亞衞生部門效率低下，做「大嘥鬼」浪費寶貴的疫苗資源。尼日利亞當局則稱，正統計過期疫苗的確實數量，未來幾天將公布已接種疫苗的數量，並且語帶委屈地表示，「我們已經做了一切能做的事，他們（COVAX）實在發送了太多（疫苗）」。

但這次尼日利亞有大批疫苗過期，很大程度上是非戰之罪。要知道COVAX的疫苗都是發達國家剩下及快過期的，而尼國的電力供應長期不穩，衞生人員需用發電機為儲存疫苗的冰箱供電，令疫苗保存出現重重困難。此外，當地有數百萬人生活在武裝分子控制的州份，醫護人員難以抵達有關區域施打疫苗。

尼日利亞衞生部長埃哈尼爾不久前指出：「若然沒有一個穩實的基礎，你便沒法在上面建設更多東西。」現時普遍非洲國家都缺乏人手、資金及裝備，去分配及為民眾接種疫苗。不過，即使像英國及法國等發達國家，也曾浪費不少疫苗。世衞早前就承認，疫苗浪費是全球性現象，但歸根究柢，問題是現時大部分的疫苗有效期相當短，故只能寄望保存效果更佳的口服藥能盡快普及量產。