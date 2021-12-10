正論：特區事事皆不堪　政府何曾顧港人

正當「公務員學院」正式成立、高官滿口愛國愛民之際，香港社會問題依舊千頭萬緒，市民依舊活得水深火熱。君不見，剛公布的《長遠房屋策略》反映房屋供應毫無增加，無殼蝸牛繼續望天打卦，高官猶自吹噓20年後便能兌現公屋3年上樓承諾；君不見，公營醫療千瘡百孔，市民活活在醫院內等死，高官猶在自誇本港醫療已比外國優勝；君不見，過去最叫港人自豪的安全環境蕩然無存，日前更在光天化日下上演綁架案。事實證明，香港金玉其外、敗絮其中，港人治港徹底失敗，已到了中央不得不管的地步。

一個城市是否宜居，人民能否安居樂業，最重要看三個指標：一曰房屋，二曰醫療，三曰治安。人民必須有棲身之所才能全力打拚；打拚一生，老來病了要老有所「醫」；治安穩定，人民才能活得安心。很可惜，香港在這三方面全部不合格，就連過去世界有數的安全城市美名也一去不返。

這樣說絕非無的放矢。先說治安問題，香港接連有驚心動魄的綁架案發生，與過去對比益發顯得治安每況愈下。前日一個19個月大女嬰跟外傭外出上學習班，途經域多利道，突然被兩名大漢擄劫上車，帶到元朗八鄉窩藏，幸二人福大命大，遇好心村民協助逃生。上月則有男子交收泰達幣期間，遭黑幫打斷手腳並綁架勒索3,000萬元贖金，事主被禁錮多日後爬出大埔鐵皮屋僥倖脫險。至於更早前則有多宗在公眾場所交收搶劫名錶案，有人慘被狂徒斬至鮮血淋漓。這些案件都在光天化日下發生，而且往往涉及黑幫。

事實擺在眼前，黑幫冷血猖狂，為了錢無惡不作，加上水警高級督察林婉儀在海上緝私期間遭私梟撞至墮海殞命，凸顯黑幫絲毫不將執法部門放在眼內。儘管警方隔三差五便展開掃黑行動，每年更會與內地聯合掃黑，惟這類一陣風式的運動只能收一時之效，根本無法將黑幫連根拔起。

更須指出，港府對假難民中門大開，香港治安急劇惡化，假難民為搵快錢與本地黑幫一拍即合，綁架、勒索、打劫、械鬥、販毒統統有假難民的身影，早已成為本地最大治安毒瘤。本報是全港最早警告港府放任假難民入境必會自招惡果的傳媒機構，提醒港府必須及早退出《禁止酷刑公約》，有關建議一出即獲社會大力支持，惟言者諄諄，聽者藐藐，港府至今仍然對假難民無任歡迎，擺明與民為敵。

房屋問題同樣是社會矛盾之源。儘管中央對此十分關心，三令五申港官必須盡快告別劏房、增加公營房屋供應，以及傳出要求發展商「讓利」兼顧社會責任。無奈港府陽奉陰違，口說必須告別劏房，實際上拒絕訂出時間表，甚至揚言2049年才對劏房說再見，比「五十年不變」等得更久，而且不敢動發展商分毫，一手樓空置稅固然胎死腹中，揚言動用《收回土地條例》禁止發展商囤地最後也是不了了之。

更不堪的是，剛公布的《長遠房屋策略》周年進度報告，未來10年的總房屋供應目標為43萬個單位，同上一年度公布的目標一樣，意味一年過去，土地和房屋供應毫無增加，惟高官毫無愧色，對公屋一般申請的輪候時間遲早「登六破七」、比現時的5.9年等得更久直認不諱，甚至大言炎炎3年上樓承諾不變，只是要20年後方能達標。當居於不適切居所的港人多達12.7萬戶，再創史上新高，高官卻一味畫餅充飢，叫無殼蝸牛等多20年，這已不是不知民間疾苦，這是冷血涼薄，枉為父母官！

生老病死是所有人的必經階段，然而香港的醫療問題卻是絕大部分市民不能承受的痛。眾所周知，公營醫療人手不足，專科輪候時間數以年計，市民由小病等到變大病、大病等到變無命早就不是新聞。早前甚至有患上急性肝衰竭的中港司機從內地返港求醫，即使在入境時已出示證明沒有感染新冠病毒，經救護車送到屯門醫院後，院方還是官僚地要求他再做檢測，獨處隔離室內慢慢等待，結果等待變等死，家人擅闖隔離室查看才赫然發現病人已氣絕身亡。病人明明已送進醫院，明明已被列作緊急個案，但在人手不足且醫護冷漠對待下在院內枉死，叫人情何以堪！

港府明知公院人手不足已到了「害死人」的地步，卻長期將頭埋在沙堆，一味推諉已撥款4,000億元興建及擴建醫院，高官甚至厚顏自誇本港醫生與病人的人手比例已較新加坡、澳洲及新西蘭好。縱使好不容易在立法會通過修例放寬輸入非本地培訓醫生，偏偏政府大歎慢板，至今連擬定認可的海外醫學資格名單都欠奉。當然，港官一直享有種種特權，看醫生不用排隊，再不然向私院求醫，住高級私家病房，自然不會明白亦不關心市民苦況。生病本已是人間苦事，還要因為政府冷漠而受盡煎熬，如果這都算是「與民同行」，這種同行真教市民背脊骨落！

以上三大問題一直深深困擾本港，蠶食市民對港府的信任，令人對「一國兩制、港人治港」失望透頂。這些年移民潮絡繹不絕，是自九七後港人最大規模的一次出走，當中固然有政治原因，但更深層原因是市民對這個城市、這個政府已失去信心。港府不顧人民死活，各項施政只顧維護既得利益集團，還一味自我感覺良好，基層受害至深不必說，中產同樣因為生活艱難而萌生去意，富人更是撤資唯恐不及。港府民望屢屢尋底而不知自省，加上有意無意對中央之言陽奉陰違，久而久之，民怨自然會由港府轉移到中央。

經過黑暴一役，證明民意極易操控，現在黑暴雖平，但「有心人」又借港府防疫倒行逆施而將民怨引向中央。僅強制掃描「安心出行」，便被人明示暗示為港府為求通關討好中央之舉，結果昨日首日實施，不懂使用智能手機的公公婆婆怨聲載道，有些人甚至掉頭走也不願強制掃碼，連累小商戶生意受損。民怨就是這樣日積月累而來，港府不去疏導，中央又撒手不理，星星之火遲早呈燎原之勢，豈可不慎之又慎！

既然中央強調全面管治權，便應全盤審視香港社會問題，不能只滿足於黑暴表面平息、官員口說愛國便就此打住。所謂民生無小事，市民若有幸福感，自然對國家有歸屬感，明乎此，中央實有必要針對上述三大問題出手。房屋問題固然須向港府施壓，不容高官胡混度日，而醫護人手不足更是相對容易解決，只消輸出內地醫護專才，即時填補公院人手，市民輪候時間大大縮短，必能感受到中央關顧之情。除了醫護人員外，安老院舍及公院同樣缺乏護理人員，內地批出新移民的同時，理應審視他們能否填補這些缺口，而不是濫批一些來港後佔用公共資源的人來挑起中港矛盾。同樣地，掃黑除惡不能手軟，涉及中港跨境犯罪集團更須雷厲嚴打，用對付澳門黑幫的手段對付香港黑幫，必要時將頭目「送中」審理，並揪出黑幫在執法部門內的保護傘，總勝過單靠警方運動式執法。

香港正值多事之秋，港官既無能又靠不住，中央只能靠自己。此所以，人心能否真正回歸，社會問題能否對症下藥，端視乎中央的手段和決心。