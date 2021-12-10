參加了一個網上深港研討會，談的是深港融合，以北部都會區為主題。深港兩地代表發言，使人感覺到香港還是談虛。在北部都會區的概念之外，缺乏具體的分析。

一是都會區的目標除增加住房外，最重要的是就業，需要新的產業，需要給移居的居民有足夠的當地就業機會。特區政府的假設是發展科技產業，借助深圳之力，以新田科技城為中心，也把原有的工業區改為科技創業區，可還是城市土地利用的規劃。怎樣發展科技產業，從無到有，並可帶動都會區的興起的方法、路徑，卻一直付之闕如。這樣的空泛規劃，反映的是特區政府沒有科技政策，沒有產業政策，因此難以有具體的目標、戰略以至時間表。而科技產業的發展，在人才、資金、技術等以外，還對基建如水電、網絡有特別要求。現時城市式規劃沒有這類基建規劃，正是缺點。

二是過境交通連接。特區政府提出西部鐵路，並在港區定出連接和發展的構思，是正確也可喜的做法。政府官員說北部都會區的規劃沒有與深圳商討，便是香港閉門造車。北部都會區方向是與深圳連接，過境集體運輸系統是關鍵，怎樣與深圳已詳細計劃、正在動工的交通設施銜接，更是關鍵中的關鍵，怎可忽略？可惜港方代表其他的評論還是糾纏於方案應否能否推行，缺乏具體可行的修補建議。政府設想已有眾多缺點，民間亦未能補充協助，北部都會區的計劃大有可能又是拖延一、二十年，一如西九文化區。

深圳代表反而是實事求是，不尚空談。老朋友郭萬達的意見尤為重要，他問道：在大灣區科技發展中，香港在哪？中央要求大灣區發展為國際科技創新中心，北部都會區也以科技創新為主。但穗深已有清楚具體的科技創新發展計劃，有產業規劃、時間表，且已動工多時。廣東省在2017年頒布的「廣深科技創新走廊規劃」，已經為各市分工落實，2020年已初有成效，目標要在2030年打造成中國硅谷，與美國硅谷媲美。

香港通過大灣區的規劃加入，但在廣深布局裏可有怎樣的角色，能否真的有所貢獻呢？面對深圳光明科學城、東莞中子科學城和廣州科學城，香港的新田科學城可怎樣有合作的可能性呢？河套例子，已是香港拖着深圳後腿。北部都會區不與深圳乃至珠三角緊密配合，怎有機會呢？