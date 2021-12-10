在反中亂港一群小爬蟲、小爪牙當中，羅冠聰是個「後起之秀」。現在美國要召開所謂「民主峰會」，他獲美國總統拜登邀請，在峰會上發表演說。對此，羅冠聰極為興奮，宣稱自己是唯一獲邀的香港人。

香港保安局局長鄧炳強十分憤怒，痛斥他是「現代漢奸」，痛斥他出賣自己國家，以獲得政治目的，其做法等同「現代漢奸」。鄧局長還說，羅冠聰以出賣國家而沾沾自喜，理應為自己的行為感到羞恥。然而我們知道，漢奸的邏輯、漢奸的「道理」和正常人是相反的，對於當漢奸，羅冠聰不以為恥，反以為榮，說自己的行為是為香港作出貢獻。

鄧炳強還揭露說，所謂「民主峰會」是由美國策劃、以民主為包裝，實質是鼓動其陣營對抗中國的會議，而「走佬」潛逃的反中亂港分子羅冠聰，公然接受邀請企圖在會上發表詆毀中央和特區政府的言論，散布政治謊言。鄧炳強表示，羅冠聰多次發表仇中言論，挑動大眾仇恨中央及特區政府，又多次發表煽動分裂國家和顛覆國家政權的言論，涉嫌違反《港區國安法》。

在2019年的反修例暴亂中，有不少年輕人被羅冠聰煽惑犯下罪行而入獄，羅是目前畏罪潛逃海外、仍要投靠美英從事反中亂港活動的活躍分子。他當過立法會議員，出道時還是大學生，2014年非法「佔中」時充當「學生領袖」，和政府談判，風頭甚勁，從此進入外國勢力的「法眼」，是繼被美媒捧為「思想家」、「風雲人物」的黃之鋒後，最被西方看好的走卒，被培養成「現代漢奸」。

美英陣營知道在香港的「現代漢奸」中，李柱銘、黎智英之流已經垂垂老矣，不是身陷囹圄，就是已被嚇破了膽，而這些老漢奸也早被反中亂港的「新生力量」——本土激進分子、「港獨」分子看不起，認為他們老而無用。於是，美英勢力就要趕緊「更新換人」，這是小漢奸的利用價值，不過時代大變，這價值會很快歸零也。