在美國和北約不斷煽風點火之下，俄羅斯與烏克蘭關係劍拔弩張，戰爭似乎一觸即發。有趣的是，在烏克蘭最需要支持的時候，美國偏偏玩起「戰略模糊」，僅透露將向北約東翼增兵，而不打算直接動用美軍反擊俄羅斯。也就是說，美國只負責煽風點火，不想也不敢和俄羅斯發生正面衝突，一下子就暴露了紙老虎本質。

很明顯，一度稍為緩和的俄烏關係，最近再度緊張起來，正是因為美國和北約在背後搞鬼。若不是美國挑撥離間，烏克蘭不敢招惹俄羅斯；若不是北約持續東擴，俄羅斯也沒有必要在俄烏邊境集結逾10萬重兵。如今眼看事情鬧大，隨時玩火自焚，華府才急急表態不打算直接動用美軍反擊俄羅斯，其色厲內荏可見一斑。

最可悲的是烏克蘭，本來寄望美國和北約力撐，最好能夠直接派兵對抗俄羅斯，沒想到戰爭還沒打響，美國先打退堂鼓。這就是作為美國棋子的悲哀，烏克蘭不斷被利用，又不斷被拋棄。事實早已證明，在俄羅斯普京這種狠角色面前，任何人都不要隨便玩火，否則注定沒有好下場。烏克蘭當局要怪只能怪自己太天真，竟一再信錯美國，他們多年前已因此失去克里米亞，難道至今還沒吸取教訓？美國如何拋棄阿富汗傀儡政府，難道他們還沒看清楚？

當然，美國不敢和俄羅斯直接對抗，但打嘴炮的本事還是有的。華府不斷要求俄羅斯從烏克蘭邊境撤軍，否則會施予強硬經濟制裁云云。這能嚇唬誰？這些年美國制裁俄羅斯的次數還少嗎？2008年俄羅斯揮軍格魯吉亞、2014年俄羅斯兼併克里米亞，美國的制裁措施一次比一次嚴厲，結果統統淪為笑話。正如有俄羅斯官員嘲諷，自己無數次遭美國制裁，早就麻木了。軍事衝突無膽，經濟制裁無效，美國對俄羅斯已黔驢技窮，只剩嘴炮。

說穿了，美國從來沒有膽量與大國正面衝突，更從來沒有為所謂盟友賣命的先例。難為其國家安全顧問沙利文還誇誇其談，聲稱將採取力所能及的一切行動阻止「俄羅斯入侵烏克蘭」，以及避免「中國大陸武裝統一台灣」。可惜，先生之志大矣，先生能力不足，美國連阿富汗塔利班也應付不了，又有何能力同時對付中俄？這不是天方夜譚又是甚麼？美國靠得住，母豬會上樹，棋子的下場從來都是可悲，烏克蘭和台灣當局也應該醒醒了。