烏克蘭局勢不斷升溫，俄羅斯在烏國周邊不斷增兵，大戰似乎一觸即發。此際前夕，拜登與普京舉行線上會晤，拜登煞有介事表示，一旦俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，華盛頓必有「強而有力的回應」。何謂強而有力的回應？呵呵，原來是經濟制裁俄羅斯，普京會喊驚嗎？

儘管克里姆林宮一再否認俄羅斯有入侵烏克蘭的打算，稱集結部隊只屬「防禦性質」，並要求美國保證北約不會向東擴張並在俄羅斯鄰國部署其進攻性武器系統。但你有你講，佢有佢講，烏國局勢仍未明朗。事實上，烏克蘭總統澤連斯基一直顯得自信滿滿，擺出不懼一戰的模樣，所恃的正是以為有美國撐腰。詎料老美亮出底牌，最多只有經濟制裁，拜登甚至明言烏克蘭並非北約成員國，未有考慮在烏克蘭駐軍以阻止俄羅斯入侵，不知澤連斯基聽後可會心裏涼了半截？

烏克蘭對老美來說一直只是棋子，對於烏國急欲加入北約更是拖得就拖。老美連對阿富汗都只能狼狽撤軍，對伊朗沒轍，華府會為了烏克蘭而犧牲寶貴美軍性命與俄交戰才怪。棋子注定只能當炮灰，台灣的蔡英文看在眼裏，真要警惕他朝君體也相同。再說，歐盟以「俄羅斯在烏克蘭東部製造不穩定」為由，對俄實施經濟制裁已有多年，制裁至今仍然生效，但普京有退縮過嗎？國家安全是不可逾越的紅線，老美即使張牙舞爪威脅經濟制裁，最後弄得灰頭土臉的肯定是老美自己。

今時不同往日矣。美國國力正在走下坡，跟歐盟也是貌合神離，君不見拜登表明俄方若入侵烏克蘭，其接駁德國的海底天然氣管道「北溪2號」可能被中斷，德國對此僅是唯唯諾諾，模糊地稱俄國揮軍必有後果。連盟友也「點唔郁」，老美還能奈克里姆林宮甚麼何？