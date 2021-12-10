所謂「民之難治，以其智多」，政策的規管有限，百姓的巧智無窮，有時你真拿他們沒法。近期，內地教育力行新政，孩子們課餘上的私營補習班，不少已被禁止，但中國人的性子就是愛好讀書、重考試，你不讓小的去上課，那就由大的來代勞。

最近內地興起一種課餘補習班，授課對象不是在學的孩子，而是他們的父母，甚至是祖父母。原因無他，法例只限制中、小學生補課，卻沒說家長不能替孩子們上課。補習界由是出現奇觀，一大群成年人擠在課室內，有西裝筆挺的行政人員，有髮白齒搖的耄耋長者，都全神貫注地聽着導師授課，教他們如何應付小學畢業試，或是高考公開試。

這些成年人潛心力學，當然不是為了自己應試，而是希望在補習班上取得真經，回家後轉授予愛兒、愛孫，用這種迂迴途徑，試圖破解中央對補習的新限制。

讀者諸君可別以為，上述所講的是笑話，中國人對子女學習和考試的重視程度，遠遠超乎你的想像。還記得20年前，我曾在課餘當補習導師，在其中一班的課堂門外，老是站着一位婦人。學校職員問那婦人原因，她說是因為女兒很想來學習，但每周這段時間都有其他活動，惟有由母親代為聽講，回家後再將所學轉告女兒。

學校職員被這位家長的誠意感動，以後特地在課室門外放一張椅子，加一份講義，使她不必再站着聽講。而我每逢那段時間，授課時也刻意扯高嗓門，好讓這位慈母更容易聽到。這情況維持了個多月，直至她女兒抽到時間來上課，才告結束。可憐天下父母心，中國人的家長為了幫助子女學習，真可以無所不用其極。