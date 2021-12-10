法庭日前審理一宗前年的暴動案件，一位認罪被告在庭上引用周星馳電影對白及美國民權運動領袖馬丁路德金的說話，企圖為黑暴洗白，行徑反映黑暴的確不是正常人。該被告引述周星馳電影《武狀元蘇乞兒》的對白，「皇上問：『你丐幫幾千萬弟子，一日唔解散，叫朕點安心？』蘇乞兒答：『丐幫有幾多弟子唔係我話事，係由皇上你話事，如果人人豐衣足食，國泰民安，仲邊會有人願意做乞兒？』」這番引用絕對是胡亂引用，狗屁不通。

首先，乞兒並不以身試法，黑暴則目無法紀，但也僅限於完全隱匿身份的情況下，才有這份匹夫之勇去縱火、堵路，以火燒、鐵渠蓋打頭招呼異見者，其餘時間只要沒將自己包到冚，盡皆貪生怕死，懼怕違法後要受法律制裁。看看國安處還沒正式立案調查，不少黃絲黑暴已經着草潛逃、大批反中亂港團體亦一一自行解散，人人生怕一旦被繩之以法，就會「因案底而令人生變得更精彩」似的。

再說，黑暴愛將香港的年輕人說得與豐衣足食無緣，但是香港教育大學前年有調查指出，近五成青年過度消費又認為消費及生活費用應由父母負責，這堪比電影中揮霍無度的蘇察哈爾燦（蘇乞兒）。凡引用就該貼切，否則不引用好了。因此，黑暴應該引用電影中丐幫洪日新問蘇乞兒：「乜你覺得你唔似係人咩？」蘇乞兒答：「一直以來都唔算係。」洪日新說：「所以你先搞成咁呢，後生仔！」黑暴不去正視有問題的自己，還要自以為正義，生搬硬套，自比乞兒實乃侮辱了乞兒。

該被告在法庭上說：「暴動，是不被傾聽者的語言」，這雖然無視了政府撤回修例後，黑暴依然找無辜市民來開刀的事實，但他們肯承認自己是暴徒，參與的是暴動，也總算是「終於似番個人」。