港府日前公布新一年度的《長遠房屋策略》進度報告，即使計及出生率下降及移民潮等因素，估計未來10年的公私營房屋需求，仍然維持在43萬個單位不變。在公私營房屋七三比不變下，即是需要30.1萬個公營房屋及12.9萬個私樓單位。當中公營方面有21萬個為出租公屋或綠置居單位，9.1萬個為居屋及首置盤等資助出售房屋單位。

政府宣稱已找到足以興建33萬個公營房屋單位的土地，即是超標接近3萬個！但由於大部分土地都並非「熟地」，需時進行收地、改劃、平整及加建基礎設施，因此只有約三分之一、即11萬個公營單位可於前5年落成，餘下22萬個只能在後5年落成，繼續「頭輕尾重」。

最新的公屋平均輪候時間升至5.9年，根據上述建屋時間表，不但「登六」在望，「破七」也指日可待。而有關數字還未計算可能出現的收地或工程延誤，所謂的《長策》達標、超標，其實只是數字遊戲。

私樓方面，政府推算未來3至4年的一手單位供應約9.4萬個，屬近年高位，加上市建局及港鐵的項目，應可滿足10年12.9萬個單位的目標。惟私樓的建屋及推售時間表，並非由政府全權控制。近月的所謂樓價回落，較高峰期的累積跌幅還不足1%，港人平均要20年不吃不喝才有望上車。發展商為了遷就市民的購買能力及滿足政府的建屋數量要求，惟有將單位愈起愈細變成「納米樓」，迫使政府又要考慮立法限制新樓的最低呎數來補鑊。

許多基層市民連「納米樓」也買不起，輪候公屋無期，抽居屋又落空，被迫長期捱貴租、住劏房。《長策》報告就指出，現時有多達12.7萬個住戶居於劏房等環境欠佳的居所，再創歷史新高。告別劏房淪為空談，政府民望只有不斷尋底。