香港世紀暴亂的禍害究竟有幾深？災難有幾大？影響有幾廣？中央駐港官員日前在國家憲法日座談會的致詞，給了明確的答案，就是3個「嚴重」，即：嚴重挑戰《憲法》和《基本法》的權威、嚴重衝擊特別行政區憲制秩序、嚴重威脅特別行政區政權安全和國家安全。

從下述4個方面社會現象去透視中央駐港官員3個「嚴重」的概括，更能看到問題的嚴重性。首先，林鄭作為香港特別行政區的行政首長，自必第一時間對中央大政方針和風向標心領神會，春江水暖鴨先知。但是，竟然如她自己在同一場合自白所說，「經過4年多的體會」，才有維護4個「始終」的深刻認識，方有對「黑暴」明確定性的說法稱謂，更遑論百姓被催眠3年長時間了。

其次，百足之蟲，死而不僵。反中亂港勢力利用特區政府綏靖主義主導，對敵鬥爭意志軟弱，「食」住「社會事件」的政府錯誤稱謂，「打蛇隨棍上」升格為「社會運動」，提出要為暴亂暴動的犯法者、被判刑者出頭，逼特區政府特赦全部暴徒，欲反攻翻案，來勢洶洶，並打着此旗號收買黃營人心。

再者，美國在國際上攪動所謂「民主峰會」，揮動美式民主大棒，集結其盟友和脅迫弱小國家跟隊，打着民主旗號發動新冷戰；再次拿香港說事撐黑暴，掩蓋陰謀策動和指揮組織2019年香港顏色革命的罪責，妄圖洗脫用美國國內法實行長臂管治、制裁香港、干涉中國內政的惡行劣迹。

更何況特區政府對止暴制亂未下最大決心追窮寇，留下多項止暴制亂的死角，未完成掃清污泥濁水，公帑出糧的教師、醫護、社工還未落實宣誓，殭屍工會未清除，四分之三暴動案未審結，黎智英政治黑金案未覆查，佔中案未清。姑息養奸，遺禍不淺。