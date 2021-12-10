疫情持續，Omicron又驚爆隱形版，科學家發現佢可以避開一般核酸檢測，需靠基因排序始能發現，影響追蹤疫源，有機會被定性為另一新變種病毒。有醫生稱，Omicron之所以令人「眼前一亮」，除咗傳播快，變得也快。

嗱！比起之前嘅Alpha、Beta以至Delta等病毒株，變異均係逐漸積累形成，Omicron一下子就有50種突變，刺突蛋白有32種突變，有26個為獨有突變，而Delta只有10個，Beta有6個，呢啲獨有突變有相當機會令人體免疫系統更難辨識。咁多突變，都真係稱得上「五光十色」啦！

港大醫學院日前公開Omicron喺電子顯微鏡下嘅面貌，但見其表面有呈皇冠形嘅刺突蛋白。政府專家顧問許樹昌指出，Omicron殺傷力與死亡率不及Delta，惟肯定傳播力高、擴散力強，是以唔少地區要打第3針先獲界定為「完成接種疫苗」。港大感染及傳染病中心總監何栢良就引述南非研究表示，Omicron似會大削疫苗保護力，令中和抗體下跌41倍，打針始終能降低風險。

事實係全球對Omicron嘅特性仍未掌握，專家各有各說。呢，英國感染Omicron變種病毒嘅個案急速增加，比Delta蔓延得更快，首相約翰遜不敢怠慢，連日呼籲民眾接種加強劑，並且會收緊防疫措施，包括建議在家工作、需要疫苗護照才能進入大型場所。看來，即使聖誕節將至，面對Omicron呢隻隱形毒魔，聖誕派對還是可免則免！

有醫生促港府盡快收緊入境檢疫措施，將來自A組高風險地區嘅入境者，全數安排入竹篙灣檢疫中心隔離，杜絕酒店產生空氣傳播令疫情一發不可收拾。防疫宜緊勿鬆，庸官應吸取過往酒店防疫漏洞教訓，年近歲末，切勿又一hea促成大災難！