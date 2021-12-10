內地城管暴力執法可謂「屢創新猷」，江蘇一個小鎮近日更被揭發把城管工作外判給民營公司，結果一名老翁遭大群市容人員當街強搶甘蔗。頻頻曝光的城管醜聞，一次次激起民憤，同時讓人反思城管的存在意義。內地如今已進入新時代，在城市管理上豈可沿用以往的強硬方式，進一步革新城管部門的職能，早已刻不容緩。

涉事的三星鎮位於江蘇南通啟東市海門區內，屬江蘇省百家名鎮之一，經濟發展迅速，雖名為鎮，但已頗具規模。然而，鎮政府竟把管理市容的執法權外判給「江蘇靜通市容管理服務有限公司」，結果在本周一，一位老翁以單車運載一綑甘蔗橫過街頭時，遭一群身穿「靜通市容」制服的人員包圍；該些人員更不由分說，直接把老翁的甘蔗全部搬走，老翁只能倒地痛哭，場面令人心酸。事後，市容公司一度「死撐」，直至輿論群起聲討，紀委介入調查，該公司及當地官員才急忙道歉。

事件中最大爭議點，莫過於民營企業為何能組織「執法隊」？為何能在制服上縫上五星旗，行使國家權力？為何該公司負責人敢聲稱該公司可依法依規「暫行將東西扣下」？須知道，「暫扣」屬於行政強制措施，根據現行的《行政處罰法》及《行政強制法》規定，行政強制措施只能由執法機關行使。即使是執法機關的協管人員，也只能從事輔助性事務，不能從事具體行政執法工作。

不過，假如把事件中的市容人員換成正規城管，是否便沒產生任何問題？答案顯然是否定的。當地政府把城管工作外判，的確存在問題，但倘若該公司適當地履行職務，也不會招致輿論反感。真正引起民眾不滿的，正是市容人員不講理的粗俗行為，而他們之所以暴力「執法」，很大程度上只是模仿城管。換言之，正因為城管暴力執法屢見不鮮，該些市容人員才有樣學樣、有恃無恐，以為掌握了「執法權」，便可以胡作非為。

內地飛速發展，各大城市仍井然有序，城管的功勞不可抹殺；尤其是城管部門職能廣泛，涵蓋的多是其他部門不願接收的「豬頭骨」。有見及此，中央近年已規範城管工作的範疇，同時針對城管暴力執法問題，倡導各地城管文明執法。然而城管的惡行早已深入民心，要改變形象並非易事；加上樹大自然易有枯枝，即使只是個別城管的暴力行為，也會動搖整個執法隊伍的形象。

筆者認為，要扭轉民眾對城管的印象，首先應從制服入手。現時的城管制服與警察甚至軍人過於相似，不但讓民眾分不清，甚至容易令城管自身產生錯覺，以為自己是警察，面對的是窮兇極惡的狂徒。讓城管的制服更貼地，一方面可拉近與民眾之間的距離，讓以「說服教育」為主的方針更具效率；另一方面亦可令城管的定位更清晰，由強硬的執法人員，變成城市文明發展的引導者。