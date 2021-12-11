世界視線：三軍主帥墜機亡　印度軍改陷泥沼

印度一架滿載國防部高官和特種部隊的軍用直升機周三失事，機上的三軍最高指揮官、國防參謀長拉瓦特夫婦及一眾高官共13人遇難，消息傳出印度上下一片愁雲慘霧。對華鷹派學者切拉尼更拋出陰謀論，指拉氏之死與去年台灣的總參沈一鳴遇難，有着詭異的相似之處。言下之意，兩宗空難存在疑團。中國官媒就此回應稱：「兩位參謀長墜機死亡，這是天意，能怪中國嗎？」

無論是意外抑或天意，拉瓦特之死確是打亂了印度軍隊的改革步伐。63歲的拉瓦特出生於軍人世家，從印度軍校畢業後，又前往美國深造鍍金，軍旅生涯平步青雲。由於他在對華、對巴基斯坦、對喀什米爾、對回教分離組織等方面，都展示出鐵腕手段，因此深得總理莫迪青睞，於2019年破格提升他為首任國防參謀長，統一管理三軍並推動軍改。

此前數年，中國解放軍推動深層次軍改，戰鬥力顯著上升，莫迪和拉瓦特看在眼裏，亦欲急起直追。拉瓦特極為仇華，早年任軍官時就在中印邊界備戰。他出任印軍最高指揮官後，中印即於2020年爆發近年最嚴重流血衝突；至上月，又直指中國是印度頭號敵人。

拉瓦特任內與中國展開軍事競賽，更在中印邊境加緊修築公路，加配軍隊和重型武器，甚至有意部署布拉莫斯超音速巡航導彈。拉瓦特意外死亡折斷了莫迪在軍中的羽翼，確實可能打亂印度軍改和對華軍事部署的進程。

不過，拉瓦特生前推動軍改其實並不成功。首先從軍隊結構而言，印軍山頭林立，不僅陸、海、空各自為政，更具有地方主義色彩。拉瓦特試圖推動三軍一體化，加強印軍立體作戰能力，非但未能打破各個軍種的隔閡，反被指偏重陸軍，忽視海、空軍重要性。

從裝備及後勤而言，印度軍備是出名的「萬國製」，在同一場軍事行動中，戰機是法國的，直升機是美國製，防空導彈則來自俄羅斯。結果維修、補充彈藥和指令都要採用不同系統，容易造成混亂和失誤。今次拉瓦特乘坐的直升機失事，印方與其渲染陰謀論，倒不如從維修過程操作指令中找尋原因。