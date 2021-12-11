正論：通關緩慢配額少　回鄉心願何時了

中港兩地一脈相承、血濃於水，然而受疫情影響，民眾只能隔河相望，思鄉之情久久不能平復。好不容易才盼到通關迎來曙光，香港健康碼昨日正式接受申請，市民當然蜂擁登記；但距離正式通關尚有時日，港府更表明通關初期設配額制，數量與港康碼登記人數差天共地，加上通關設有種種限制，包括過關前必須完成接種疫苗等，市民欲與鄉親團聚，或歡度佳節，恐怕仍遙遙無期。

聖誕長假即至，元旦及農曆新年緊隨其後，港人恍如「熱鍋上的螞蟻」，對恢復通關心急如焚。可惜港府處理通關事宜依然鴨行鵝步，早已預告的港康碼直至昨日上午9時才開通，結果短短4小時內，便有近8.3萬人登記，截至晚上9時，申請人數更高達18.7萬人，市民急不及待與港府慢條斯理，形成極強烈的對比。雖然官員多番呼籲市民毋須心急，又強調登記時間與配額並無關係，但市民思親之情熾熱且積壓已久，豈是三言兩語可以冷卻。事實上，通關尚有諸多細節未公布，甚至正式通關日期也未確定，市民仍爭先恐後登記，已可見一斑。

不過，市民期盼是一回事，現實卻是另一回事。港府早已表明，通關初期將設有配額制，雖然有消息指每日配額會由1,000個增至一萬個，但與港康碼登記人數相比，依然是滄海一粟，市民隨時「爭崩頭」。更何況，港府表明配額會優先發放予公務、商務人士或恩恤安排人士，一般市民想回鄉探親，要爭取到配額，恐怕難過中獎；對於需要經常往返兩地的市民，例如跨境學童等，更只能算是望梅止渴。

更甚者，市民要把港康碼轉為適用於廣東的「粵康碼」或適用於澳門的「澳康碼」，必須上傳完成接種疫苗的紀錄，換言之港人要到內地或澳門，就必須打針。眾所周知，疫苗絕非人人適合接種，況且港府雖已批准科興疫苗接種年齡降至3歲，但現時仍優先為12至17歲青少年接種疫苗，意味着在港府公布豁免安排前，對於無法打針的長期病患者，以及希望一家大小一同回鄉的市民來說，過關依然是遙不可及。

與毗鄰的澳門入境珠海措施相比，毫無疑問，港府現時公布的通關措施更為嚴格，也更為不便。歸根究柢，恐怕源於港府始終防疫不力，任由境外病例持續輸入本港。說時遲那時快，本港昨日又增4宗個案，其中一宗更是Omicron變種病毒株，而根據衞生防護中心公布數字，由去年12月1日至今年6月30日間，本港共錄得5,609宗確診個案，雖然大部分為輸入個案，數字仍遠超廣東省和澳門，內地當局有所顧慮，絕非不能理解。

倘若港府仍不正視防疫漏洞，導致香港重現本地疫情，通關在即才「臨門撻Q」，市民只會「希望愈大，失望愈大」。畢竟港府強推「安心出行」後，市民已被玩殘，甚至有長者瑟縮寒風街頭開餐；港人依然啞忍，為的正是早日通關，一家團聚。假如種種犧牲因港府失誤而付諸流水，激起的民怨將直指港府。