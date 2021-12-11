功夫茶：獨家圖片當己有　鼠竊侵權太卑劣

呢個世界，好嘢自然多人欣賞！本報新聞一向準夾快，獨家圖片更係有口皆碑。嗱！日前一單轟動社會嘅19個月女嬰與菲傭被綁架案，東方記者「排空馭氣奔如電」，當日第一時間奔赴現場，獨家直擊警方「救參」驚險經過，並得到關鍵第一手獨家圖片，包括一名女警手抱救出嘅女嬰，以及仍驚魂未定嘅女傭。

各位，一相道盡百味，更勝千言萬語，呢張咁震撼眼球嘅新聞圖片係本報記者搏到盡、來如雷霆先影到嘅，竟有YouTube頻道「升旗易得道」喺9日嘅製作影片中，公然上載未經東方傳媒機構同意嘅獨家圖片，企圖賺取人氣及獲網站廣告分紅，之不過呢種行為的確卑劣那渣，明顯侵犯知識產權，如同偷竊，視法紀如無物。

呢嗱！「升旗易得道」當日上載嘅一段12分43秒影片中，涉嫌盜用本報直擊警方「救參」嘅獨家圖片為開版相，果然識貨懂欣賞！期間更「原汁原味」讀出本報獨家報道內容，廣播中又唔講明引述出處。阿哥，鬼鬼祟祟以為真係「升旗易得道」乎？睇怕係「升旗扯到興奮過度」啩？東方記者搏到盡去攞料，你班賊頭就躺平「升旗易得米」，圖文都當正「自己嘢出街」，偷得咁赤裸裸吊吊揈，有冇搞狠錯吖？升旗升到咁易，因住一洩如注一命嗚呼吖！仲有吖，據網上資料，該頻道只有一個英國區域嘅國際電話，相信相關網站喺外國登記。喂！咁就可無所顧忌竊取東方圖文？

「犯東方者，實捉到你」！「升旗易得道」？應該係「亂插旗想做強盜」至真！東方緝拿呢啲鼠竊宵小，身經百戰，有晒經驗！凡我讀者，當知當年「東方做，蘋果盜」都係家常便飯，本報入稟毒果報侵權，尤其影視歌紅星之獨家圖片，都真係難以一一去數清楚，總之N次咁多，往事已如煙！毒果報亦已經台港冚家賣產，燈滅氣絕死翹翹！功夫茶都無謂多講咯！

言歸正傳，講番「升旗易得道」呢單嘢，東方已交由律師處理。有執業大律師指該名擁有網上頻道嘅「YouTuber」，既係傳媒行業一員，作為同業，當知追新聞影張靚相得來不易，理應更尊重版權意識，日後案件如訴諸上庭，侵權一方實難以「誤用」或「不知者不罪」作求情理由；再講吖，未得本報同意及授權而擅自挪用獨家圖片，已明顯觸犯《版權條例》，被侵權一方有權向對方進行民事索償及要求公開道歉；此外，該頻道屬商業性質，種種「罪加一等」下，法官或會判以較重刑責，以儆效尤！想得道，就要行正道而唔係亂咁「升旗」，更非做鼠竊狗偷之徒！