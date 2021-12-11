深圳郭萬達教授在深港研討會上指出，廣深科技創新走廊中，廣州、深圳、東莞是一體化。香港與深圳、廣州的連接卻不是一體化，而只是一些渠道、一些領域的聯通，這絕對有礙要素流動，影響香港與內地城市在大灣區裏協力發展科技創新。他建議要讓港深兩地給科技人才跨境自由流動。這樣的建議是使廣深科技創新走廊形成的中國硅谷，不會把香港變成境外，即使其他方面未能一體化，通過技術人才、知識的一體化來產生協同作用。香港還可發揮本地的條件與優勢，利用兩地人才自由流動，參與大灣區國際科技創新中心的建設。

當然，現時香港的大學在深圳、廣州等地設分校，香港有關企業在內地開設工廠，都可加強兩地的合作。但發展的重心還在深圳、廣州，香港變成次要的服務部門所在。通過電子訊息連接，香港的作用更小，科技創新的知識產生和交流不足，難以在香港建立真正的科研基礎。科研人員在港深兩地可自由進出，只辦一次的登記，長期可以通行，可助香港利用內地人才，緊密的協作聯繫，從而在香港保留一定的科研活動。

不過，在內地發展，各地一體化的無縫接合，協同作用更強，空間尤大。除非香港發展強大的本地大學與科研機構，否則的話，香港不可能像歐美大城市有強大的科研創新能力，也會長期處於廣州、深圳等科技發展的次要角色。

要解決香港這方面的劣勢，盡量推行科技創新的發展，香港與廣、深盡可能一體化，是一個方向。另外有效的方向是在香港全面招收海外特別是一帶一路國家的科技人才，提供在港找工作的簽證，協助中外企業在香港招收海外人才在港工作，使香港變成海外科技人才的匯集點。特區政府甚至可提供財務津貼，作為吸引。這未必可以吸納歐美頂尖人才，卻應可對一帶一路國家的人才有頗大的吸引力。與此同時，與深圳等實行科技人才的過境出入自由，這會讓在珠三角的科技企業可同時利用這些新駐港人才，也有利內地科技企業在港設科研基地，同時融入在深圳等地的科研條件、資源、社區，產生協同作用，不單止是科研價值鏈的分工。

香港要作為國家一帶一路建設的功能平台，利用香港的國際都會條件，大力招攬一帶一路國家的科技創新人才，既助國家，也有利本港的轉型發展。