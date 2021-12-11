據報道，一位超過20年經驗的外聘大狀，在裁判法院檢控期間，其手機突然響起鈴聲，播放的是「港獨」之歌《願榮光歸香港》的曲調。報道說，這位早前接手香港律政司委派「社會事件」案件檢控工作的大狀「忘記關掉手機」，鈴聲曲調響起，全場人士目瞪口呆，該大狀連忙向裁判官致歉。

這件事，據說已驚動了律政司刑事檢控科，該大狀已被禁止接手「社會事件」的檢控工作，以免「公眾有偏袒的觀感」。

所謂「社會事件」案件，就是涉及反修例黑暴的案件。港府、司法部門和「貌似公正客觀」的黃媒，至今還不承認這件事的暴亂性質。但在《港區國安法》下，他們也不敢再稱其為甚麼「時代革命」、甚麼「港人爭取民主自由」，而是用「社會事件」這種不疼不癢的中性說法，對其「淡化處理」，為那些暴亂分子減輕罪責。

據報道，因為有關方面調高了這類「社會事件」案件的收費，結果檢控工作落入一些疑有「政治立場」的大狀手中。這位手機裝着「港獨之歌」的大狀，大概就是「疑有政治立場」之人。他在法庭內突然「冒出」的這一幕，是很能說明問題的，手機「出賣了他」。

我們常說，香江府衙、司法領域一直有一個反中亂港、勢力龐大的保護傘。這樣的保護傘之所以存在，就是因為有些人的「政治立場」出了問題，他們遇到關乎「一國兩制」、關乎國家主權和安全這些大是大非的問題時，就會站在「反中亂港」和「外國勢力」一邊，明裏暗裏的支持和保護暴亂分子、亂港之人。大狀中固然有這樣的人，香港檢控部門、各級法庭法官也有這樣的人，他們合力撐起了對反中亂港勢力的保護傘。

我們要問，對這些「政治立場」有問題的人，應該怎麼辦呢？要改造他們、教育他們嗎？如果任其肆意按照自己的「政治立場」辦案，會有甚麼惡果呢？