台灣獲邀參加美國精心策劃的「民主峰會」，雖然只是由駐美代表蕭美琴等人出席，但已令民進黨當局受寵若驚兼沾沾自喜。偏偏馬英九不識趣，大潑冷水稱台灣已是「不自由的民主」。為甚麼這樣說？他列舉了蔡英文上台後諸多違反法治的具體事例，包括成立針對國民黨的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會，以及開放爭議極大的美國萊豬進口、關閉中天電視台等等。而最新事例是民進黨立委高嘉瑜遭男友施暴、復遭網絡醜化事件，意外曝光民進黨「網軍」黑幕，猶如「錦衣衞」或「秘密警察」，長期在互聯網霸凌與政府意見不同的聲音。

以上都是事實，尤其是網軍問題，將台式民主的虛偽和台灣政治的黑暗暴露無遺。所謂網軍，簡而言之就是利用互聯網製造輿論，操控民意，以達到政治目的。民進黨過去靠街頭選戰起家，配以台獨文宣，現在主要轉到網絡陣地，暗中扶持和資助大批網軍，一來為選舉助力，二來為施政撐腰。網軍被形容為「錦衣衞」或「秘密警察」，並非誇張，他們被綠營利用從事政治操作，攻擊異己，顛倒是非，無所不用其極。試想想，堂堂立委尚且逃不過網軍毒手，以致身敗名裂，何況是平民百姓？

過去民進黨經常批評國民黨搞黑金政治，其實是五十步笑百步，民進黨自己不僅搞黑金政治，而且搞網軍政治。正如有台灣評論指出，一個無恥的社會，必然天下大亂，執政者培養網軍食人，最後必然被網軍所吞噬。所謂的台灣民主，說穿了這麼一回事，難怪馬英九稱之為「不自由的民主」。在這方面，台灣確實學到美式民主的精髓，美國搞金權政治，台灣搞黑金政治兼網軍政治，顯然是青出於藍。所以，美國邀請台灣參加民主峰會，一點也不奇怪，物以類聚嘛，台灣甘願充當遏制大陸的棋子，美國當然要給予獎賞。

只可惜，台灣參加民主峰會的高興勁還沒過，就傳來尼加拉瓜斷交的噩耗，真可謂樂極生悲。去年蔡英文接見尼加拉瓜新任駐台大使時，還期待雙方繼續在國際上互相扶持，沒想到對方如此絕情說變就變。這已是蔡英文任內第8個斷交的友邦，至此台灣邦交國僅剩14個，這個數字還能維持多久，實在令人懷疑。當然，即使邦交國徹底歸零，台灣當局也可以抱着「民主」招牌自娛自樂。