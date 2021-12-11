房屋問題一直困擾本港至深，也是中央非常關注的問題，多年前已經提醒港官，這個問題處理不好，便會演變成政治問題，結果不幸而言中。這些年，香港社會動盪，人心不安，很大程度同貧無立錐之地、年輕人上樓難有關。早前京官再次開腔，明令港府必須讓港人告別劏房，甚至傳出要求發展商「讓利」兼顧社會責任，但言者諄諄，聽者藐藐，港官表面上唯命是從，實際上虛應故事。

運房局公布新一份《長遠房屋策略》周年進度報告，未來10年的總房屋供應目標為43萬個單位，與上年度的供應目標一樣，意味一年過去，土地和房屋供應毫無增加。難為局長陳帆一臉理所當然，直認未來公屋輪候時間必再創新高，又揚言3年上樓承諾不變，惟要市民等足20年才會達標。聽到如此不負責任的言論，小市民當然火滾，廢官擺明hea做，彷彿告訴無殼蝸牛「等到就等，等唔到就話之你死」，這豈是為人民服務的公僕應有態度？

想深一層也沒有甚麼好奇怪，所謂為人民服務都不過打份工而已，廢官做又三十六，唔做又三十六，高薪厚祿袋袋平安，不會因為公營房屋供應無增加、公屋輪候時間迭創新高而問責。正正因為施政塞責沒有懲罰，廢官完全沒有愛民如子的精神，就連易地而處也不懂，香港社會問題才會積重難返。要是他們能夠想像住在劏房的是自己至親，還會對房屋問題歎慢板嗎？

很明顯，港府許多高官都是沽名釣譽，貪圖高薪和特權，維護的是既得利益集團的利益，做官只是落台後過檔搵真銀的踏腳石。實踐廿多年證明港人治港根本行不通，管治香港必須要有新思維，這樣才能帶給市民新希望。既然中央強調全面管治權，何不一管到底，實行京官治港？