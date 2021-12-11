現代社會最大弊端，是缺乏知人之明，即使傳媒記者與偵探機構星羅棋布，也是不管用。騙子們大多很高明，盤據於政壇者尤甚，一般人要是道行不足，很容易着了他們的道兒。古時候訊息不發達，但很多人心清眼亮，他們的洞察力，你要是學得三分，包準終身受用。

春秋時代，子產在鄭國任官，有一天乘車出行，聽見路旁屋子傳出哭聲，原來是男戶主新喪，妻子在守靈痛哭。子產沒見那婦人之面，只在車上聽了一會兒，便命人入內將婦人緝捕。事後細查，發覺男戶主竟是被妻子謀殺，那婦人正是兇手。結案之後，有人向子產請教，為甚麼能洞悉箇中蹺蹊。子產告訴對方，同樣是哭泣聲，哭者是心中有鬼，還是坦然、真切的悲慟，聲音是不同的，當日的婦人在哭，但發出的聲音是屬於前者，那自然逃不過他的法眼。

同樣道理，政客競選時口若懸河，個個都說自己是赤誠一片，為大眾打拚，那話是真是假，你要是會家子，單憑他們說話的語氣、節奏，已能略知一二，再觀察神情，一切便了然於胸。不像今天大部分選民，只捧着候選人的宣傳單張猛啃，那是沒用的，因為上面所寫，不一定是真話。

你打開台灣領導人蔡英文當日的競選宣傳單張，上面不是告訴你，她是英國倫敦大學政治經濟學院的博士嗎？你信嘛？台灣人就信了許多年，直至上個月，英國行政法院宣布，沒證據顯示小英擁有博士學位。

嘻嘻！筆者當然沒子產般的睿智，但本欄也不止一次告訴你，小英這人，橫看豎看都只像一個高級秘書。普通一個秘書嘛，很少是能擁有倫大博士銜頭的。