有民意機構早前收集了5,888名市民意見，逾八成認為禁聚令措施過緊，逾六成認為禁聚令沒需要。問題是，鐵板一塊的港官可會認真看待民意，抑或繼續沒完沒了的每14天便將禁聚令延續兩周？

正如有評論指，政府防疫政策打擊着飲食業界生意。的確，不論每枱人數上限是4人、6人、12人，堂食時間至晚上11時、12時，還是凌晨2時，飲食業界都大受掣肘。防疫雖然重要，但業界生存同樣重要，高官應掌握箇中平衡。疫情前，24小時都有食店可供醫肚，疫情下，食肆店東見貓頭鷹時間禁堂食，索性打烊，省回夥計人工、燈油火蠟，結果夜班司機、搬貨工人只能紮炮，辛苦搵嚟志在食，他們卻被迫捱麵包。嚴苛政策下，食店結業更是不計其數，情況恰似坊間一句戲謔：「只要在感染新冠之前便壽終，就不會感染新冠了」，過緊的防疫措施無疑能非常「有效」地杜絕食肆群組爆發。

或者港官出入高級食府的經驗太豐富了，卻極少造訪升斗市民平日所到的餐廳食店，那就當然無法體會禁聚令下，不但食肆生意難做，市民日與夜皆搵食艱難的真相。

就以「麥記」為例，在政府「B類食肆」的緊箍咒下，場內只能開放50%的座位。可是，場內霸佔座位卻不吃東西，或在做功課、打遊戲機，甚或無所事事地眈天望地者，實在太多太多，結果買了餐的人捧着漢堡包、汽水繞場幾周，也只能望着已被鵲巢鳩佔的准坐座位及禁坐的大批吉位興嘆。就算職員愛莫能助也實在不能怪責他們，畢竟曾有報道指有食客勸做功課中學生讓位，爆發肢體衝突，亦發生過餐廳經理勸食客戴口罩，結果被狂毆。當然，這涉及了人的素質問題，但動輒講手與留空50%座位，誰更無聊？去問「好打得」吧。