過往大家聽到「黑獄風雲」、「黑獄斷腸歌」，大多是指監獄內環境惡劣，獄卒貪腐，經常毆打囚犯及「砌生豬肉」等，但其實現今香港的懲教院所環境已大為改善，監倉清潔衞生，秩序井井有條。近年懲教署在胡英明署長領導下，更致力打造「智慧監獄」，引入大量創新科技及先進設施以改善懲教人員的工作效率和環境，提升監獄的安全、管理和在囚人士生活。

不過，本港的懲教院所仍存在另類「黑獄」問題，首先是黑幫為禍。早前就有在囚的黑幫犯罪分子，懷疑因不滿獄中待遇，策動外間黨羽，在荔枝角收押所外撒溪錢及擺放紙紮公仔，抹黑個別懲教人員。赤柱東頭懲教所近月加強打擊獄內的非法賭博活動，又引起部分在囚人士不滿，發起集體對抗行動，署方隨即調派「黑豹部隊」到場平亂，迅速將廿多名涉案囚犯隔離調查。

隨着有愈來愈多反修例黑暴分子被拘捕、檢控及定罪判刑，懲教署又面對新一種「黑獄」問題，就是黑暴入侵。不少黑暴罪犯已被西方反華勢力和本地的攬炒政客徹底洗腦，即使在庭上認罪，亦只為博取減刑，骨子裏毫無悔意，仍然以為自己是「公民抗命」、「違法達義」的「民主鬥士」。他們在獄外針對警察，在獄中則將懲教人員當成抗爭、發洩的對象，發起種種「不合作運動」，影響署方管理及不利其他在囚人士更生。

近日獲邀出席美國「民主峰會」的「走佬」黑暴分子羅冠聰，遭其「拋棄」在港的前女友袁嘉蔚就曾多次於獄中作亂生事，甚至效法外國的恐怖主義組織在獄中招慕追隨者，一旦成事，後患無窮。所有奉公守法、愛好和平穩定的市民，必須全力支持懲教署對這些黑幫、黑暴分子先懲後教，嚴厲執法！