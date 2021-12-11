美國總統拜登上任以來，對其前任特朗普的爛攤子收拾無方，亂象頻仍，疫情狂飆，經濟下滑，槍擊殺人無日無之，核潛艇奇異撞山……內憂外患下，為擺脫一年不如一年的疫情、經濟、外交、軍事、民生、民心困境，又祭起雙重標準的美式民主大旗，搞甚麼「民主峰會」，以為只要山姆大叔擎起這面講一套做一套民主大旗，號令天下，便所向披靡。

豈料拜登老先生的故技重施，一如其身體現況，已時有失控令廢氣毒霧常常污染周遭環境，好像英國王室貴婦也不得不在與他會面中掩鼻叫停，美國霸權主義的制裁、杯葛、威脅、訛詐等無恥手段，何嘗不是如拜登廢氣那樣令人厭惡。貴婦曰：「又響又臭，避之則吉！」現場採訪老記也不幸中招，視覺、聽覺、嗅覺均受污染。

美國統治者完全不理國民死活，實行與病毒共存的抗疫策略，至今逾5,000萬人感染新冠肺炎，超過80萬人疫歿，美國老百姓連命也保不了，還可以有甚麼民主？拜登政府還要搞「民主峰會」沖喜？真是令世人替美國百姓的薄命和不幸哀嘆！原來人命如敝屣，「民主」價更高。那些投奔美國的港人接受美式民主洗禮吧！孟晚舟被綁架逾千日便是美式民主的真實寫照。

最令人噴飯的是「民主峰會」竟找來香港通緝犯、中央政府早已宣布為新生代漢奸的羅冠聰抹黑「一國兩制」。一個間接和直接受美國特務機關操控的香港世紀黑暴的黑手集團之一，斷了脊樑的瘌痢狗，試問有甚麼唱衰中國和香港的叫座力？「十二瞞徒」之一的罪犯和機場瘋狂施暴的暴徒已公開揭露是受美國特務指示，收取來自美方黑金作案，機場暴亂的暴徒還在判刑後站在法庭上高聲向港人道歉，黑暴暴徒撕掉了美國假民主遮醜布。