這兩年來，黑暴加上疫情，港人活得很不是滋味，尤其是基層、老人家、殘疾人士，一個「安心出行」已搞到天怒人怨！呢，尋日本報「正論」：「特區事事皆不堪 政府何曾顧港人」，可謂為港人吐一口烏氣！

新冠疫情持續近兩年，經濟凋敝，民生多艱，政府依然一味吹水治港，廢噏甚麼「政府工作做得好、公信力高時，投票率反而會降低」；好事之徒由此紛紛悟道，有啲人話，喺一場足球賽，入球愈少，代表攻力愈強？老朽成世冇女人緣，代表魅力勁過天王巨星？阮囊羞澀，代表搵錢能力勁過超級富豪？哼！民望唔係愈高愈巴閉，低到食泥又算得乜嘢吖？一個政府從來高高在上，從不認真反省思過，佢治下嘅社會又點會進步？

「正論」從三大問題即房屋、醫療、治安，痛陳政府對呢啲「民生小事」冇一樣做得好。連學生都精神出現問題，開學以來多咗學生自殺；日前土瓜灣發生懷疑母子自殺案，香港儼然係個悲情城市！治安崩壞更令人心寒，除了假難民經常尋仇劈友，街頭刀光血影，日前光天化日上演少主外傭被綁架案！香港呢個「安全城市」已隨夕陽西下，日漸飄遠！

本報「正論」一語中的：「所謂民生無小事，市民若有幸福感，自然對國家有歸屬感……香港正值多事之秋，港官既無能又靠不住，中央只能靠自己。此所以，人心能否真正回歸，社會問題能否對症下藥，端視乎中央的手段和決心。」這亦合乎古人所說，立法不難，行法為難，以後必須實實行之，且常常行之。港官至叻講一套做一套，且多陽奉陰違，要真正能者治國，亦非成立「公務員學院」就可以冇「忠誠廢物」，阿爺不能單靠看表面，要常監察到位，才不會華麗地氈一揭全是蟲蚤！