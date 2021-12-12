世界視線：蘇祿軍擬侵沙巴　空穴來風要當心

馬來西亞與菲律賓一直就沙巴州的主權存在爭議，近日有傳菲律賓南部19名市長秘密開會，擬招攬600名壯丁組成「皇家蘇祿軍」入侵沙巴，報道一出令馬來西亞舉國嘩然。儘管兩國其後嘗試淡化事件，甚至稱有關報道純屬謠言，但空穴來風，事必有因，尤其菲律賓明年將舉行總統選舉，不能排除有人借領土主權爭議問題大做文章。

早於1878年，當時的沙巴州統治者、蘇祿蘇丹國的國王簽約把領土轉讓給英國人。二戰後，菲律賓獲得了蘇祿蘇丹國中蘇祿群島的主權，英控的沙巴州則在1963年加入馬來西亞聯邦。自此，沙巴州主權誰屬，便成為馬來西亞與菲律賓糾纏不休的話題。而馬國政府每年會為沙巴州向蘇祿蘇丹後裔支付約一萬港元的「割讓費」，並強調這筆錢並非「租金」。

一群為數不足200人的「蘇祿軍」菲南武裝分子，於2013年突然攻佔沙巴一個小村莊，揚言要奪回沙巴主權。馬來西亞政府拒絕讓步，最終派軍武力平亂。事隔多年，突傳菲南多名市長同意組軍入侵沙巴州，更打算派出大批間諜前往沙巴拿篤市及仙本那鎮刺探情報，並預計入侵時間為明年2月，以「紀念」蘇祿軍當年入侵沙巴州拿篤市一役。

針對有關報道，馬國防長希沙穆丁宣稱，無證據顯示蘇祿軍欲入侵沙巴，但強調會保持高度戒備；馬來西亞警方全國警察總長阿克里沙尼表示，相信有關消息是不實謠言。菲律賓官員則形容報道「胡說八道」，稱有心人利用報道炒作來削弱該國對沙巴的主權。

為何會突然出現蘇祿軍入侵沙巴的消息？對於馬來西亞執政國民陣線而言，沙巴是他們的票倉，足以左右國內政局走向。而對菲律賓政客來說，沙巴問題包含着國家尊嚴和領土完整，是提升國族主義和支持率的好素材，加上該國明年將舉行大選，政客們以此話題造勢絕不出奇。值得留意的是，菲律賓總統杜特爾特曾承諾追求沙巴主權，惟久久未見行動而被政敵攻擊。在其女兒薩拉宣布競逐副總統下，難保這位狂人總統不會在任期最後階段作出驚人之舉，為女兒留下政治資本。