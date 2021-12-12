正論：通關優次如何定　三十萬人爭配額

通關必備的「港康碼」上周五開放予市民申請，截至昨日中午已有逾25.5萬人登記，到昨晚9時更衝破30萬大關，顯見市民對北上需求極之殷切。然而急驚風遇着慢郎中，港府至今仍未就通關敲定日期，每日究竟有若干配額也是語焉不詳，遑論如何釐定通關人選優次。

對於全城關注的通關事宜，特首林鄭月娥只在上周透露商務及公務人士會成為優先豁免群組，同時會為有「迫切需要」者申請通關配額，除此以外，再無披露其他細節。當局其後「放風」指，除了商務及公務人士外，亦擬有恩恤安排，容許市民申請回內地處理白事，但必須提供文件證明，而且通關初期每日配額料1,000個。本報則接獲權威消息，指通關初期名額每日最多可達10,000人，但相較數十萬人申請「港康碼」準備北上，10,000個配額仍遠遠滿足不了需求。更有甚者，當局會否設立通關輪候冊、列明怎樣排列優先次序，以及有沒有通關計分制等，至今依然欠缺交代。

誠然，新冠疫情目前仍在全球擴散，內地捱過了最艱難時期，靠的是極度嚴謹的防疫政策，反觀香港一直「佛系抗疫」，直到中央不滿，港府才肯改弦更張，好不容易出現兩個月本地零確診。惟外防輸入仍然漏洞百出，目前已錄得5宗Omicron變種病毒輸入個案，稍一不慎隨時禍及內地，因此由小及大地有序通關，市民十分理解。然而不患寡而患不均，配額多少還是其次，最重要是公平分配，林鄭揚言絕大部分配額留給原本已享有豁免檢疫特權的公商務群組，對於近兩年未見一面的中港家庭竟隻字不提，跨境學童同樣被遺忘，甚至連有白事的市民也是「可能獲得恩恤」而已，這顯然背離公平原則。

更何況，就算將配額留給商務人士，他們一樣不清楚爭取配額的準則。商界代表直言，儘管林鄭表示有關局長已接觸商界商討通關配額，實際上至今未接獲港府聯絡，也不知配額如何分配，反映港府對通關沒有全盤計劃，往往講完就算，連商界也一頭霧水。

事實擺在眼前，即使港官開口「中港通關是頭等大事」，閉口「已取得階段性成果」，其實至今仍是踢一踢動一動，一副「皇帝唔急太監急」的態度，最苦則是急於北上的普羅市民。疫情前每日往返中港人士數以十萬計，現在就算實施「小通關」，人數仍不及過去的數十萬分之一，何時才能完全滿足北上需求真是天曉得。港府重商輕民一貫如此，市民本來也見怪不怪，但封關近兩年是中港前所未見的事，港府側重商界的同時，對急於團聚的中港家庭不屑一顧，這是無論如何說不通的。

由此可見，實行通關計分制，設立通關輪候冊，列明排列優先次序，讓市民有據可考，總勝過關上門與商界自行協商。中港通關若處理得宜，必能為港府民望加分，反之，一味黑箱作業，毫不透明，隨時只會激化民怨。