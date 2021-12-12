功夫茶：紓緩樓荒多阻滯　過渡房屋大縮水

俗語話「向飛髮佬拜師」，即係點吖？即係從頭學起囉！功夫茶忽然諗起呢句俗語，皆因諗起呢個吹水政府，成日講乜嘢「長遠房屋策略」，供應如何如何！剛公布嘅未來10年房屋供應目標為43萬個單位，其實同上一年度公布嘅供應目標一樣！阿哥，連「朝三暮四」嘅變一變奏都欠奉，同飛髮佬拜師從頭來過有乜分別？

各位，一般申請者輪候公屋時間一再延長，「3年上樓」已不存在久矣！目前已延長至5.9年，創22年來新高！庸官話公屋3年上樓更要20年才可以兌現，即係暗示：劏房戶想「房事暢通，生活輕鬆」，都真係同中六合彩頭獎一樣咁渺茫！

政府對基層「房事」始終無心裝載，於是就諗住用過渡屋搪塞，拖得一時得一時，反正呢個「重中之重」嘅燙手山芋，好快又可拋畀下一任政府去接啦喂！嗱，政府去年宣布將位於觀塘鴻圖道嘅首個工廈改建成過渡性房屋項目，原定2022年首季入伙，惠及116個家庭，共約370人。惟本報就該項目查詢進度時，運房局回覆指，該工廈改建作過渡性房屋嘅項目，負責嘅非政府機構和該工廈業主未必能達成一個可行嘅租務安排，因而泡湯喎！可見政府有關部門事前根本冇做好評估，一心諗住博大霧，唔使做！結果連幫百多個家庭短暫安居都無能！

仲有一單又係夠騎呢，話說有發展商以象徵式租金一蚊雞將天水圍站旁邊3幅農地租畀社企「要有光」，用以起「光村」，佔地約2.8萬平方呎，可以供應100個單位。之不過，早前有村代表指「光村」南面地盤與聚星樓非常接近，擔心會影響風水而大力反對。城規會日前召開會議商討後，終讓步修訂規劃，由原先計劃可提供嘅100個單位減至87個，供應大縮水，總之就係買少見少，好事多磨！

呢嗱！為咗紓緩樓荒，政府多年前得到發展商提供土地興建青年宿舍，可惜又延宕又建得慢過萬金油，單位數量杯水車薪，等了又等，被嘲一個大好「青年」，苦等十年八載寒暑都變「中年」喇，都未必申請到「青年宿舍」！紓緩樓荒，政府覓地建屋又優容苟安，從不積極主動，梗係解決唔到房屋長期短缺問題喇！

其實，講多無謂，食多會滯！協助基層盡快上樓，點講都係關政府事！政府只一味提出宏大願景，好似北部都會區大計，可惜詳情欠奉，講發展策略又如蜻蜓點水，又冇時間表又話難交代。要言之，市民想「房事輕鬆」，對住呢個表裏不一嘅政府，除非你相信喺大海真係可以撈針啦！