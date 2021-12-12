美國本質上是金權政治，即使開國時的奴隸制也不是人類學上的奴隸社會，而是資本掌控政治、經貿的擴張利潤的手段，奴隸不過是資本增值的工具。這樣的金權政治，資本增值是唯一的原則，也是至高無上的目標，變成為宗教性的絕對。

但是，要實現資本的不斷增值，金權政治便要製造一些道德、價值觀念，作為在文化意念方面為資本增值服務。此所以即使英國人在殖民時代倡議自由貿易，將之變成近乎宗教性的信仰，實際不過是為了打開別國的市場，讓它暫具競爭優勢的產品傾銷。甚至當它的產品競爭力不足，便以軍事、政治各種手段，打擊競爭對手，摧毀對手的競爭力。例如用鴉片摧毀中國的小農耕織經濟，方便用奴隸生產的商品傾銷中國。

而在這個資本增值的過程倡導西方文明文化，用它製造出來（卻未必在英國等西方社會普及落實）的自由、民主、人權平等的所謂普世價值來攻擊其他國家固有的文化道德，破壞原來的社會文化體制和由此而生的穩定秩序。它是兩手出擊，一是槍械武力，二是「西方價值」，以此來把質量不佳、未必適用的產品在其他國家強迫銷售，來達到資本最大增值的目的。

英國之後的美國，金權主宰的霸權主義，手段依舊，且少了英國的「紳士」虛偽，更赤裸裸不作文化修辭掩飾，用槍炮、市場宣傳方法，把製造出來的民主、自由、人權、公義更強力地將其他國家人民洗腦。由於它的霸權產生出來的「先進」，它的文化、社會經濟、政治制度乃至宗教都宣傳為人類的普世價值，要其他國家捨棄本身千百年發展出來的，換上它用美元包裝的一套。用學術、教育、文娛、電影、媒體等各種渠道，用美元培育、收買、洗腦，建立一批美國文化的代理人。用文化、社會道德、先進的生活方式掩護美國企業產品的傾銷，把各國在美國文化底下納入為美國資本不斷增值的工具。苟有反抗，苟有不同意，19世紀式的炮艦政策便來對付，而且為了節省成本，炮艦政策逐步改為顏色革命，用多印出來的美元來製造出甚至推翻民主的政權。

美國在第二次世界大戰後這樣推行了幾十年，遍地都是例證。暴政必然帶來反抗，就算在歐美內部，對「美式民主」也有反抗。但反抗不能單靠武力，還要全方位全領域地與美國資本抗衡。