在這些年美國發起的「中美國運之戰」中，拜登政府比特朗普政府更加賣力地打起了「台灣民主牌」。拜登政府最近邀請台灣出席「民主峰會」，和美國的「民主盟友」一道「抗中」，以「民主國家」的名義為台灣「拓展國際外交空間」。美國現在還不能力推台灣進入「聯合國及其組織體系」，就想辦法先讓台灣進入「世界民主國家」的組織體系，打好基礎，造好聲勢，有朝一日再向聯合國進軍。

美國打「台灣民主牌」有兩大作用，一是方便它重拾「冷戰思維」，把世界分成民主國家陣營和極權國家陣營，組成「反中抗共」的盟友戰線；二是力撐台灣分裂中國，「倚美謀獨」。為了達到這個目的，美國還要拚命鼓吹「中國威脅論」，好讓它的盟友、嘍囉「感到大禍臨頭」，必須「團結在美國的周圍」，同仇敵愾。

最近，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅發表《美國、台灣及泛印太地區：挑戰與契機》的演說，聲稱中國大陸在台灣附近的軍事挑釁，破壞區域穩定，引發誤判風險。她表示，中國大陸干涉台灣民主制度，不僅對台灣構成威脅，也威脅所有民主國家。孫曉雅胡謅台灣民主受到大陸「干涉」，是為了挑唆煽動「所有民主國家」和中國大陸對抗。

其實，全世界包括美、台都知道，中國大陸從來都沒有干涉過台灣的民主，對台灣是否民主、實行甚麼制度，從來沒興趣；對台灣30多年來「從威權政治轉型到民主政治」及其「民主普選」，從來不置一詞，大陸只關心兩岸何時統一。為此，大陸提出「一國兩制」的和平統一方案，承諾台灣現有的社會制度不變，民主制度不變。

問題是，台灣朝野有一股龐大而邪惡的力量勾結美國，要利用民主搞台獨，危害了中國的主權和安全。若因此引發「武統台灣」，那麼台灣的民主就要陪葬！