尼加拉瓜突然與台灣斷交，改與中國大陸復交，既是對台灣的沉重打擊，也是對美國的明顯羞辱。尤其是尼國選擇在美國主辦所謂民主峰會期間宣布相關消息，簡直令老美面目無光。美國一向視中美洲為其後院，如今眼看後院着火卻無能為力，其懊惱可想而知。

最近美國頻繁對華出招，並聯同台灣不斷挑釁中國大陸底線，他們自以為得計，殊不知北京成竹在胸，只是略施小計便同時打臉美台。這段時間國際社會都聚焦另一個中美洲國家洪都拉斯，看看新總統上台後會不會與台灣斷交，沒想到尼加拉瓜的動作比洪都拉斯更快，美台都被殺個措手不及。這個故事告訴美國，並非所有國家都甘願受其擺布；這個故事也告訴台灣，跟大陸拚外交無異於以卵擊石。可以肯定的是，尼加拉瓜絕不會是最後一個與台斷交的國家，好戲還在後頭。洪都拉斯因為受到美國威逼恐嚇，暫時放棄與台灣斷交的打算，但恐怕也維持不了多久。

世上沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨，尼加拉瓜倒向中國大陸早就有迹可尋。早在上世紀80年代，美國就與尼加拉瓜交惡，為了實行經濟封鎖，竟在該國多個港口布下水雷，導致多艘來自荷蘭、蘇聯、日本和英國的商船被炸毀。美國因此被尼加拉瓜告上國際法院，結果被裁定違反聯合國公約，須立即停止侵犯行為並予以賠償，其後聯合國大會亦以94比3的壓倒性票數認定美國須立即向尼加拉瓜賠償。

詎料美國不僅拒絕履行賠償，反而老羞成怒，更赤裸裸地干涉尼加拉瓜內政，既封鎖又制裁，無所不用其極。最荒謬的是，美國指尼加拉瓜上個月的總統選舉是一場「騙局」，不能反映尼加拉瓜人民意願。但人們倒想問問，難道美國就能代表尼加拉瓜人民意願？美國自己的總統選舉演變成國會騷亂，這又算不算是騙局？

說穿了，「順我者昌，逆我者亡」，這才是美國的標準。尼加拉瓜被其視為眼中釘，不是因為不民主，而是因為不願受其擺布。由此可見，美國炮製的所謂民主峰會根本是一場政治鬧劇，他們拉幫結派，大搞意識形態冷戰，無非想孤立中俄。殊不知今時不同往日，世界已進入多極時代，美國連自己後院也控制不了，又如何控制全球？美國連尼加拉瓜也擺不平，又如何對付中俄？