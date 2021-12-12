中國人痛恨漢奸，但中國也盛產漢奸。已散檔的香港眾志前主席羅冠聰獲邀出席拜登政府發起的「民主峰會」，顯得洋洋得意，加上內地官媒及本港高官痛批其為「現代漢奸」，更令小漢奸志得意滿，恍若有光環加冕似的。

結果，民主峰會雷大雨小，羅冠聰僅獲主辦單位安排在網上發言3分鐘，而且是間場發言，因而被譏為「廁所位」。難得小漢奸仍自我感覺良好，自稱發言「好重要」，卻又鬼拍後尾枕，自爆講詞是「與多個在華盛頓的人權組織商量」，難怪又被嘲為美國的「扯線公仔」。甚麼叫愈描愈黑，此所謂也。

不知羅冠聰有否留意近日烏克蘭的局勢？一旦俄羅斯揮軍入侵，拜登已明言不會派兵支援，頂多實施經濟制裁；歐盟也是一樣，口說必有後果，實際上毫無作為，連讓烏克蘭加入北約，拖了多年至今也沒有下文。這就是以美國為首的西方國家的色厲內荏、虛偽無恥，也是作為政治棋子的可悲下場。若小漢奸夠聰明，好應該果斷抽身離開政治圈，趁着落腳英美好好讀書充實自己，然後安分守己地生活。當然，這樣會失去成為鎂光燈焦點的機會，亦會失去英美的真金白銀援助，但起碼能換來平安。須知做漢奸永遠沒有好下場，充當英美棋子更是死得難看，可惜正如本欄早前指出，「當漢奸的都是蠢人」，陶醉於成為主角的羅冠聰也沒有例外。

羅冠聰在深圳出生，受惠於九七後的新移民政策，很快便成為新香港人，而且有公屋住，也有接受教育至大學畢業的機會，比許多內地貧窮戶幸運得多，這也是他口中的「港共暴政」所給予的。一個從小順風順水、無受過任何壓迫、反而得到諸多優惠的新移民，反轉豬肚充當反華爛頭蟀，反骨的人最後只有可恥下場。