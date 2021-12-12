香港「黃絲」最大的特點，是衝動、短視和思考能力不濟，在2019年反修例風波中，已經犯下大錯，如今可能又犯新錯。眼見這幫人以盲引盲，又要走入火坑，筆者於心不忍，姑且點撥一下他們。

近期黃絲群中掀起移民潮，目的地是西方國家居多，不少移民者宣稱，自己不想走，但是為了子女，故不能不走，這種調調兒，我不知聽了多少遍。容我坦白告訴你，你要是富人家庭，移居哪裏都沒問題，但如果只是中產階級，便得三思。中產之中，若然再分成上、中、下三級，你自問是屬於中上水平，移民仍然可以；屬中中水平，你得慎之又慎；屬中下水平的，唉！勸你不如休矣。

上一年移居歐美的中產朋友大多告訴我，至今仍未找到穩定或理想的工作，有的也是低下層工種居多。一家人帶着孩子，租住的往往是廉價房屋，駕駛的是「錢七」房車，平素少不免招人白眼。讓孩子在充滿自卑感的心態下成長，你認為是對他們好嗎？

或許有黃絲反駁說，上一代移民的中國人，很多全家赤貧，子女在艱苦的環境下成長，後來還不是成了律師、教授或金融才俊，此所謂「梅花香自苦寒來」嘛。呵呵！我正是怕黃絲們頭腦不濟，會如此錯想、錯判，才撰文提醒他們。

年代不同了，早一、兩輩移居海外的中國孩子，在出國前後，他們都習慣了過刻苦生活，到了國外，吃不飽，會視作磨練；受人白眼，會認為是對自己的鞭韃，所謂愈挫者愈勇。哪像今日香港，就算是出身「中下產」家庭的孩子，不少也是溫室小花，你要他們到異地挺受風吹雨打，後果如何，你想想就會知道。