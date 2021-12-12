美國牽頭召開的首屆線上民主峰會，胡胡鬧鬧的兩日會期，只有會前邀請台灣、通緝犯羅冠聰與會等種種八卦，未見出現擲地有聲的講話，就連峰會三大主題：防範威權主義、打擊貪腐及促進人權，也是不敢指名道姓。這種大龍鳳將來如要再搞，改以「標會」形式進行好了，至少吹水一大輪後，與會者會比現在更有得着。

比起美國前國務卿蓬佩奧去年在加州尼克遜總統圖書館，發表衝着中國而來的措詞強硬演說：「如果自由世界不改變共產主義中國，共產主義中國就會改變我們。」先不說此話有否足夠理據支持，反正世人多數一聽到「自由、民主」等字眼便立刻來勁，不假思索即自動歸邊，生怕反應慢了也會被打為「反自由、反民主」似的。然而，又有幾人真正思考箇中真諦？

南韓一本分析政治體系​運作形式的著作稱：「民主主義的相反詞是甚麼？答案是獨裁主義和精英主義。共產主義的相反詞呢？是資本主義。」故凡打着民主旗號的，要對付的都不應是中國或任何共產主義，而是像美國國內嚴重的精英主義。西方長期以來「以資本主義是守護個人自由的善，共產主義是否定個人自由的惡，來教育並說服老百姓」，在這前提下，包括遠東地區不學無術的小漢奸在內，任何人不先去了解政治體系​運作，卻以一個已被西方洗得徹徹底底的簡單頭腦來發表三幅被，當然就不懂得質問峰會為何不邀請斯諾登、阿桑奇來談談美式獨裁主義。

同樣是線上會議，美國一間按揭公司日前由CEO即場宣布解僱與會900名員工，聽者有份，成功吸引記者注意。民主峰會如即場宣布稜鏡計劃已將通緝犯羅某聰鎖定，執法部門旋即破門拘捕，在一個「民主」已淪為呃Like聖物的時代，這才夠吸睛。