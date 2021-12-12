選舉事務處日前公布，將於12月19日投票的立法會選舉，該署職員誤將新界東南選區其中兩個投票站的選民互相對調，令合計多達14,200名選民被編配到錯誤票站。處方正安排將經修正的投票通知卡重新寄給受影響選民，並就事件引起的不便深表歉意。

今次已非本屆選舉的首宗低級錯誤，早前就有數十名新界西北選區的選民，錯誤收到來自新界東南選區的候選人簡介。選舉處事後聲稱，是合約承辦商在包裝資料過程中出現人為錯誤，並循例為引起選民不便致歉。須知今次是完善選舉制度後的首場立法會選舉，其中地方選區由過往的5區變成10區，不少選民至今仍不清楚自己屬於哪個選區及區內有哪些候選人，類似出錯肯定會令選民亂上加亂。再者，兩次出錯都涉及新界東南選區，當中被調亂選民的中大校友會陳震夏中學票站，在2016年新界東補選，亦曾發生票箱鎖匙不翼而飛，票站主任被迫要「爆鎖」開箱而被港獨人士包圍的事件。幾宗事故是否全屬巧合和無心之失呢？

早前的選委會界別分組選舉點票延誤鬧劇，當局事後宣稱起因是程序問題、電腦問題、票站人員警覺性不足等。但亦有不少人士質疑，背後是否有人蓄意放慢手腳，甚至從中作梗，意圖貶損、破壞首場經過改革和完善的大型選舉。

政務司司長李家超昨日就警告，外國為了自身政治利益遏制中國和平崛起，自回歸以來在香港培育了不同的破壞力量，建立大批「代理人」滲透不同領域；雖然《港區國安法》已成功實施，但破壞力量未完全根絕，很多外國代理人仍潛伏在港，刻意阻撓完善了的選舉的成功落實。日防夜防，家賊難防，當局應否徹查一下選舉處是否已被人深入、廣泛地滲透？