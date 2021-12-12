美國在二戰後的70多年間，是世界上發動最多對外侵略戰爭的國家，從來沒有停頓過。不過，美國霸權發動的非正義戰爭都吸取了一戰和二戰的戰爭經驗，總是用「民主」包裝粉墨登場，增加其欺騙性，打着為了「民主」和「人權」而戰，做到冠冕堂皇地出師有名，並且必先把美國目標國「笠麻包」，甚麼「極權」、「獨裁」、「違反人權」、「踐踏自由」。

度身訂造的「麻包」必先套在目標身上，接着便自詡為救世主，千方百計干涉目標國內政，發動顛覆政變甚至出兵侵略。近世紀阿富汗、伊拉克、敍利亞、利比亞等國的美式民主災難，令這些國家國破家亡，生靈塗炭，人命賤如草芥。這些不就是美國向世界推銷的美式民主產品嗎？拜登搞的「民主峰會」，有否邀請這些曾被侵略、被宰割、被分裂國家的百姓來分享美國民主產品的痛苦真相？拜登你敢嗎？

人們會說，羅冠聰不也是受邀嗎？問得太好了。羅冠聰正正是美國在香港策劃失敗了的顏色革命、世紀暴亂的一名正被警方通緝的重犯。若美國政府自認信奉民主與法治，那麼，請把羅冠聰交香港法庭審訊，在法律面前釐清黑白是非，但拜登敢嗎？羅冠聰本人又敢回港嗎？

美國霸權主義者近10年在香港幹了許多見不得光的醜事，正正需要透過法庭的公正裁決，讓香港百姓、讓全世界人民看看美式民主在香港賣的是甚麼貨色？早前兩宗已審結的暴動個案中，被定罪的罪犯都指控美國特務機構策劃和收買他們搞顛覆暴亂，罪行昭彰，有名有姓，有證有據，拜登可以撒賴嗎？美國可以洗脫顛覆香港的罪名嗎？

民主最講真相，美霸最怕香港執法和司法機構覆查黎智英政治黑金案，香港兩位鄭姓大官懂嗎？