疫情持續近兩年，港府抗疫無能，一再玩殘市民。呢，近日強推全民使用「安心出行」，再有弱勢社群被迫街頭開餐。本報記者於新措施實施第二日，喺長沙灣、深水埗一帶，發現唔少市民喺午市期間買外賣，餐廳門外出現等候外賣嘅人龍，記者發現有長者疑因避免「安心出行」或「填紙仔」，選擇喺街頭食風送飯，就地醫肚。

有慈善團體反映喺新措施首日已有十多個求助個案，亦有認知障礙嘅年老患者因沒有掃碼或填紙仔，遭政府人員票控罰款。老朽聽見都心酸，壽則多辱，喺香港做長者，想食個飯都冇尊嚴；香港不宜居，要數100個理由，相信並非難事！不過咁又如何？你數得出100個「不宜居」嘅理由，唔代表愈多就愈巴閉！反正愈多不滿，愈代表呢個城市隱藏好多好嘢，你未發掘到啫！哈哈哈，好似投票當日，即使你額頭冇鑿個「投」字，皆因政府信任你，所以當日即使你外出逛街或約咗姨媽姑姐飲茶吹水打麻雀，記得可免費乘搭港鐵、巴士、電車！呢個政府有時都幾有人情味㗎！

老朽喺疫情下東逛西行，亦發現多咗好多「兩餸飯」食肆，一盆盆餸菜有十幾廿種，譬如涼瓜牛肉、酸甜排骨、蘿蔔炆牛腩、南乳炆豬手、花生雞腳、梅菜蒸鯇魚等，一個餸20蚊，兩個餸28蚊，3個餸35蚊，大概少於40蚊有交易，這總比去快餐連鎖店食個碟頭飯都要50至60蚊抵，家常菜式又好味，難怪咁多人幫襯。

今時今日搵食艱難，一般基層一餐飯未必花得起60蚊，而即使自己煮亦唔平，兩餸店之興起，老朽視之為「基層恩物」。老朽居住之北區，有兩餸店每周都為長者派若干免費飯盒，每次都見到老人家冒風寒來排隊，鬼叫佢哋冇買公共年金咩！