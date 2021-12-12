台灣媒體最近非常關注當地一位高姓女立法委員被男朋友暴力對待一案，涉事的是民進黨一位「美女」立委。據報道，事件的男主角與當地「網軍」關係匪淺，巧合的是，事件曝光前數天，追查蔡英文學歷的人士表示收到英國政府部門正式回覆，指沒有蔡英文的博士口試紀錄。這兩件貌似無關的事件，牽扯出的卻是台灣荒誕的政治內循環。

故事可以先從高女大學時代說起。民進黨過去一直高喊「黨政軍退出校園」，但事實上，該黨一直在大學培養人才，並爭奪學生會職務。高女在大學時代與其馬姓男友參選大學學生會，並打敗他們所指的親民黨對手。大學畢業後，因遇政制改革，高女代表民進黨以24歲之齡成為「史上最年輕的『國大代表』」，其後更成為市議員、立委，算是少年得志、風華正茂。

據報道，涉嫌向高女施暴的是其現任林姓男友，他與民進黨和綠營網軍關係密切。而林姓男子雖迅速被捕並羈押禁見，但不久便接連出現網軍在網上帶風向，企圖為林洗白，包括指高女受傷並不嚴重、高女前度男友曾在林母喪禮時踩場鬧事等，企圖轉移輿情焦點。

綠營網軍在島內又被稱為「1450」，原因是2019年初台灣當局的「農委會」曾被編列1,450萬元新台幣預算，來僱用人員在網上「澄清不實報道」，遭質疑是拿納稅人的錢圈養網軍，以製造輿論、引導輿論方向，甚至攻擊異見人士。大家不要以為綠營網軍活動範圍只在台灣，他們也活躍於全球，新加坡總理夫人何晶、世衞總幹事譚德塞，據悉都曾成為綠營網軍的攻擊目標。此外，亦有指他們利用中國大陸社交媒體，假扮大陸網民，攻擊到大陸發展的台灣藝人；甚至有人質疑他們曾透過網絡煽動香港黑暴、在美國大選期間於華文圈子中吹捧特朗普等等。

「1450」網軍為虎作倀之事也許是罄竹難書，2019年民進黨黨內初選期間，有指網軍多次攻擊與蔡英文競爭的賴清德及其支持者。此外，追查蔡英文學歷的節目主持人彭文正，據稱亦被狙擊。面對「假博士」指控，台灣當局不但沒有公布蔡英文的博士學位證書和畢業論文原稿，更把蔡的論文列作機密封存30年，並控告彭文正及兩名追查的教授。至上月26日，英國「資訊特任官辦公室」所簽發的公文指出，倫敦政經學院最高權力機構校務評議會，否認持有蔡英文的博士口試委員名單及口試報告。

就在蔡英文政府狼狽萬分之際，突然爆出這宗發生了一段時間的施暴事件，是事有巧合的花邊新聞，還是為轉移視線的遮醜布？事件雖看似是政壇的日常，或是吃瓜者茶餘飯後的話題，但無論是政黨滲透大學、綠營網軍，或是「假博士」醜聞，都體現台灣選舉政治「愛騙才會贏」的精神，未嘗不是一幕西方所謂民主政治中串流的荒誕劇。