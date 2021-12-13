正論：病毒變種出不窮　打齊疫苗又何用

老香港有句話，開門七件事，柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，是平民百姓為生活而奔波的七件事，但在疫情下的新常態，以政府谷針無所不用其極，相信不久將來，開門所有事，都是關疫苗事，有傳將來打了疫苗才可以去餐廳堂食，戲院及娛樂場所也落閘，這並非猜測，君不見愈來愈多公司機構院校都要求員工或學生打針，現在只不過是開端。

絕對不是誇大疫苗的重要性，政府擺明車馬是把疫苗當通行證，沒打針將來恐怕在特區路路都不通，單是盛傳在聖誕前後與內地通關，打齊兩針預計會是指定要求，無論有多大理由，相信不容易豁免打針，未有打針的朋友要打定輸數，政府根本沒有預你的份兒。

然而疫苗始終是醫學產品，其用途萬變不離其宗，就是要和病毒打仗，但病毒千變萬化，變種數目不勝枚舉，早已有人質疑，疫苗製作需時，現在推出的疫苗配方早在年前敲定，針對較初期的新冠病毒，對變種病毒的抵抗能力實在不敢樂觀，之前多隻變種病毒都被指減低疫苗功效，最近出現的Omicron，被形容為最強新冠，中外都有研究指會令到新冠疫苗效能大打折扣。

港大及中大最新聯合研究指出，Omicron可大幅減低復必泰疫苗對病毒中和能力，減幅超過九成，比起對抗原始新冠病毒只剩32分1，另一隻香港接種的科興疫苗，研究團隊會進行同類測試，按數據顯示，科興殺滅病毒的抗體水平較復必泰為低，相信對付Omicron也不會有多大的保護力。換句話說，兩隻香港採用的疫苗，恐怕已被Omicron一攻而破。

其實不單止Omicron，疫苗對其他變種病毒也不見得有極大防衞作用，近期不少輸入個案，都已經打齊兩針，依然中招，打破疫苗的神話。專家走出來打圓場，補充一句，除了抗體，另一項免疫反應是細胞介導免疫，不大受Omicron變異株的影響，疫苗對死亡及重症仍有保護作用，繼續呼籲市民接種新冠疫苗。未打針的固然要趕快打，打了兩針都要有心理準備要打第三針。研究團隊將測試已接種3針疫苗人士的血液，看看有否提升疫苗的保護力。

市民對疫苗可說是百感交集，又愛又恨，視作疫情下護身符，另一邊廂因為種種已知或未知的副作用，憂慮成為催命符，最慘是即使針後死亡或有健康問題，都未必被承認與疫苗有關，要拿到賠償更加難上加難，迄今未有死亡個案獲賠，早前本報頭版男子針後面癱多個月未復舊觀，都只是賠償了不足一成上限金額，看着苦主的樣子，令人不禁疑問，這樣還不夠慘嗎？

並不是人人都適合打疫苗針，更不應因此被歧視，一定要留有空間給沒有打針的市民，通關準備如火如荼，希望當局可以考慮容許未有打針的人士申請，「放一條生路行」，無論打針與否，齊齊分享通關的喜悅，社會要的是和諧，政府不要帶頭分化了。