世界視線：尼加拉瓜棄台灣　骨牌效應將觸發

尼加拉瓜日前宣布與中國建交，終止與台灣當局的外交關係，令台灣友邦跌至只有14國，創下歷年新低。尼加拉瓜改投中國懷抱，顯示美國後院中南美洲及加勒比海國家早有異心。事件或觸發骨牌效應，危地馬拉及洪都拉斯等台灣友邦，割席只是遲早問題。

目前與台灣維持官方外交的國家中，有8個來自中南美洲及加勒比海，佔友邦成員數目逾半。美國過往對中南美洲及加勒比海擁有獨一無二的影響力，因此可維持區內國家與台灣的關係。不過，近年隨着中美國力此消彼長，中國提供的經濟利益誘因對這些國家相同吸引。加上中國發展迅速，對中南美洲的原料需求殷切，導致台灣友邦出現動搖。

對尼加拉瓜等國家而言，發展基建是首要目標，但美台的援助一直杯水車薪。隨着與中國復交，尼加拉瓜或可得到中國的基建投資，並展開金融合作。若中尼的經濟合作取得成果，洪都拉斯及危地馬拉或受刺激，放棄對台邦交。

目睹中國勢力在後花園擴展，美國自然不會無動於衷，準備向洪都拉斯提供大量經濟援助，加強對後者控制及維持台灣友邦數量。不過，洪都拉斯及危地馬拉等國上世紀初曾淪為「香蕉共和國」，經濟命脈被美國企業控制，只能種植香蕉或咖啡出口，甚至連總統亦是傀儡。經歷任人魚肉的慘痛歷史後，洪都拉斯等國家打算與中國建交，以平衡美國霸權及取得所需資源。

自蔡英文上任後，台灣雖積極企圖拓展國際空間，要求重返聯合國。但友邦數量插水，5年內減少8個。尼加拉瓜斷交時機，更是美國邀請台灣參與民主峰會期間，令美台雙方臉上無光。台灣過往的財力尚可勉強維持金援外交，但近年向美國購買大批武器，導致財政捉襟見肘，無力留住友邦。

友邦數量多寡不但影響台灣的國際空間，更決定台灣日後政治地位。一旦失去所有友邦，意味一個中國原則獲得廣泛承認，台灣屆時難以維持現狀，失去拒絕統一的法理根據。事實上，外交關係以政治現實利益為考慮，意識形態不足以長期維繫，因此美國高唱民主聯盟保台是不切實際。